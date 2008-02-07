Москва похожа на Чикаго 30-х годов

– В ГОРОДЕ много загрязненных и неухоженных участ­ков земли, где можно было бы сделать, например, шикарные палисадники. Городские же власти вспоминают о них, когда нужно построить офисное здание.

Есть у меня такая идея: почему бы на крышах московских домов не посадить сады? Вообще крыши можно было бы использовать гораздо шире. Причем не в частных интересах, а для публики. Представляете: сидите вы летним вечером на крыше дома, перед вами идет некая культурная программа, а вы пьете при этом кофе. И все это под летним московским небом. Красота!

Не могу не отметить, что в столице при всем внешнем блеске остается множество людей, которые живут за чертой бедно­сти. Некоторые обитают в разрушенных домах и чуть ли не на кострах готовят себе еду. Есть среди них и ветераны, инвалиды – те, кто в войну защищал город. Это несправедливо.

Еще я бешусь, когда вижу поведение некоторых московских милиционеров. Сотрудники правоохранительных органов могут проверить документы у человека, который явно ничего не натворил. А машины с тонированными стеклами, нарушающие все возможные правила, остаются «как бы» незамеченными. Почему так? Мне непонятно. Так и тянет сказать, что мы в плане справедливости и безопасно­сти остались на уровне Чикаго 30-х годов.