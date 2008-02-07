Алкоголь – на контроль!

НА ДНЯХ Мосгордума приняла во втором чтении законодательную инициативу о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Суть инициативы такова: дать московским властям возможность самостоятельно решать, кто из оптовиков получит право поставлять алкогольную продукцию в столицу.

Практика деления на «своих» и «чужих» существовала до 2006 года. Она была отменена волевым решением Германа Грефа (тогдашнего главы Минэкономразвития), торопившегося вступить в ВТО. Алкогольные «вотчины» не вписывались в свободный рынок. Зато они как нельзя больше устраивали региональных руководителей.

Работала эта система так. В 2000 г. были созданы акцизные склады. Проходя через них, спиртное получало местную акцизную марку, без которой продавать его было нельзя. Сейчас многие участники рынка вспоминают, какую мзду надо было платить, чтобы попасть в пул «своих». Столица работала примерно с 400 компаниями, которые не могли поставлять алкоголь никуда больше, даже в Подмосковье. И наоборот: 150 компаний с областной аккредитацией на столичном рынке не работали.

Оптовые акцизные склады Москвы маркировали до 5 млн. бутылок алкогольных напитков в день. За каждую марку надо было заплатить 1 рубль. Это 5 млн. руб. в день, а за 22 рабочих дня в месяце – больше 100 миллионов. В год свыше 1 млрд. рублей. Чем не клондайк? Каково же было потерять такой «бизнес» в 2006-м...

«После вступления в силу нового федерального закона московские власти лишились всех рычагов регулирования алкогольного рынка в столице. А также возможности контролировать качество и безопасность алкогольной продукции, – говорит глава столичного Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков. – Сегодня в Москву спиртное поставляют около 2 тыс. оптовых компаний. Их деятельность столичные власти даже не могут проверить. Аккредитация позволит не допустить на рынок недобросовестных производителей, будет способствовать защите жизни и здоровья населения».

Источник в департаменте Малышкова высказался еще конкретнее: «Роспотребнадзор с контролем алкогольного рынка не справляется. Проверок в городе проводится мало. Производители левой водки сегодня ничем не рискуют. Федеральная марка не является показателем качест­ва, а только того, что налоги уплачены».

Депутаты Мосгордумы полностью разделяют эту точку зрения. «Сегодня те рычаги, которые существуют для контроля этого рынка, неэффективны, – уверен депутат Мосгордумы Андрей Метельский. – Нет гарантий безопасности, нет ответст­венности. Нужна надежная, испытанная годами региональная система контроля качества алкогольной продукции. Вернуть ее будет нелегко, борьба предстоит долгая. Но ради безопасности оно того стоит».

Если инициативу Мосгордумы примет Госдума, розничное предприятие не сможет заключить договор и принимать продукцию от поставщика, не имеющего местной аккредитации. Нарушение правил будет грозить лишением лицензии на торговлю. Декларируется, что главным критерием отбора оптовиков станет качество продукции. А его возьмут на контроль специальные аккредитованные правительством столицы лаборатории.

На самом деле в Москве самая низкая смертность от употребления опасных спиртосодержащих жидкостей и контрафактной водки. В столице даже бомжи денатуратами не травятся. «В столице контрафактного алкоголя немного. Это выдумки чиновников, – считает координатор по торговле всероссийского движения «За честный рынок» Роман Жигульский. – Если городским и федеральным депутатам удастся вернуть старые порядки, то розничные продавцы, может быть, вздохнут по­свободнее. Весь контроль перекинется на оптовиков. Им же, чтобы получить заветную аккредитацию, придется платить немалые деньги. Сегодня поборы за лицензию в рознице доходят до 10 тыс. долларов. Для оптовиков цена аккредитации будет больше в разы. Все это скажется на стоимости алкоголя». По некоторым оценкам, цены на спиртное вырастут на 20%. Алкоголь из других регионов вообще исчезнет с прилавков – вряд ли его допустят на столичный рынок.

«Московские депутаты не первый раз выходят с такой инициативой, – подчеркивает президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. – Предпоследнюю поправку федеральные власти не поддержали, посчитав изменения избыточными. Я сомневаюсь, что с тех пор настроения изменились».

Однако есть мнение, что как раз сейчас Москве удастся вернуть себе право лицензирования оптовиков, поставляющих алкоголь. Процесс вступления в ВТО затянулся, федеральные реформы в этой сфере буксуют. К тому же инициативу Москвы, скорее всего, активно поддержат другие регионы – по примеру столицы они тоже смогут потребовать себе самостоятельно­сти в контроле за алкоголем.