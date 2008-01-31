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Растет поколение театралов

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Дмитрий КОНОВАЛОВ ]

Растет поколение театралов
Людмила Неруш

 – ТЕАТРАЛЬНАЯ «приобщенность» сегодняшних ребят умиляет и обнадеживает. Вы бы видели, какие у детей глаза во время представления! А какие глаза у родителей, когда их радует не только происходящее на сцене, но и реакция на спектакль детей!

 Но Москва, к сожалению или к счастью, живет не только театральной жизнью. Люди раньше выходили из театра на грязные, замусоренные московские улицы. Сейчас, по крайней мере район Сокольники, где живет «Жар-птица», привели в порядок. К сожалению, в других районах Москвы (например, в Новых Черемушках, где я живу), все не так благополучно.

 Может быть, это связано с тем, что в городе совсем не осталось работников коммунальных служб – жителей Москвы. Дворники, уборщики – все приезжие. Я вижу, как они работают. Без любви работают. Им Москва, кажется, не нравится. А я вообще не понимаю, как такое может быть.

 Москва в последнее время похорошела и... повзрослела. Она не девчонка, не степенная женщина, которая ходит по «салонам красоты». Она – зрелая дама с богатым прошлым, которая знает себе цену, любит роскошь, хорошо одета, чувствует «вкус жизни».

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