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Койко-места для спальных районов

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Валерий ВОЛКОВ ]

<nobr>Койко-места</nobr> для спальных районов

 В СУХИХ цифрах планы столичных властей выглядят оптимистично. Обещают решить проблему обеспеченности населения койко-местами. Будет построено 193 районных поликлиники, 159 – городских. Обещают потратить на приобретение оборудования значительные средства. В конце 2007 г. на это уже выделили 1,5 млрд. руб. сверх бюджетного плана. Обещают оснастить компьютерами рабочие места докторов, чтобы они меньше времени тратили на бумажную волокиту. Обещают организовать бригады врачей, которые будут ездить по поликлиникам. Это собираются сделать для того, чтобы помощь специалиста смогли получить больные тех поликлиник, где не хватает докторов.

 «Мы работаем над тем, чтобы снять кадровый вопрос, – комментирует Людмила Стебенкова, председатель Комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья. – В городские поликлиники пришли 649 новых участ­ковых терапевтов и педиатров, 725 медицинских сестер. Все меньше врачей совмещают несколько мест работы. Искоренить эту практику совсем невозможно: в городе очень развита сеть частных лечебных учреждений. Работать там, конечно, выгоднее».

 Бюджет на здравоохранение городские власти по разным статьям, естественно, разбросали. Но чисто законодательных проблем (на урегулирование которых, между прочим, финансовых ресурсов не требуется) московские парламентарии не решили. Например, тот же вопрос о совместительстве. Врачам по-прежнему разрешено на своем рабочем месте в одной поликлинике работать как за деньги, так и на бюджетной основе.

 С 2010 г. в ведение столицы переходит организация работы ВТЭК (Врачебно-трудовая экспертная комиссия). Ныне законодательство обязывает людей с тяжелейшими пожизненными заболеваниями ежегодно проходить ВТЭК и подтверждать право на выплаты. Чиновники, видимо, предполагали, что у безрукого инвалида руки могут отрасти снова... Так вот о реформировании работы ВТЭК речь не идет.

 Мэр Юрий Лужков как-то сказал, что гордится столичными врачами, которые за несколько тысяч рублей в месяц творят чудеса. Творить чудеса за копейки врачам придется и дальше. Несмотря на то что программа предполагает повышение зарплат всем категориям медперсонала на 15–20%, все равно эти крохи через год проглотит инфляция.

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