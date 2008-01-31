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Правительство ушло в кино

На съемки фильмов и сериалов ежегодно тратится больше полумиллиарда рублей

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Правительство ушло в кино

 ЦЕЛЕВАЯ программа поддержки отечественного кино стартовала в столице в 1999 году. Каждый ее цикл рассчитан на 3 года. С 1 января этого года начался пятый по счету цикл. За минувшие годы на столичные деньги кинематографисты подарили нам больше сотни фильмов и сериалов – среди них картины «Благословите женщину», «Московская сага», «Две судьбы», «Космос как предчувствие»  и другие.

 «Суть программы – в поддержке московских кинокомпаний, снимающих фильмы на нравственные, исторические, патриотические темы, – рассказывает начальник управления Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации Вера Родикова. – Мы перио­дически объявляем тематику сценариев и проводим конкурс, по итогам которого заключаем договоры с киностудиями.

 В 2007 г. мы отобрали 59 сценариев. Фильмы по ним будут сняты в 2008–10 годах. Среди них – экранизация «Бесов» Достоевского, «Обрыва» Куприна, а также детский фильм «Трое с площади Карронад» по сценарию Владислава Крапивина».

 Счастливчиков отбирают на основании сценарной заявки. Нужно, чтобы тема и ее разработка понравились комиссии, состоящей из известных режиссеров, продюсеров и деятелей культуры. В прошлые годы в эту комиссию входили Юрий Поляков, Валерий Усков, Владимир Краснопольский и многие другие. Требуемая сумма значения не имеет. Так, на фильм «Капитан Сорвиголова» в прошлом году дали аж 65 млн. рублей!

 Надо ли говорить, что для столичных киношников программа стала настоящим подарком: кинопроизводство нынче – дело затратное. В среднем на одну серию расходуется 10–12 млн. рублей. Поэтому претендентов на городские день­ги каждый год хоть пруд пруди. К примеру, кинокомпания «Ментор-Синема» принимает участие в этой программе с 1999 года. Она сняла на городские день­ги  пять проектов. В 2008 г. город профинансирует еще два ее фильма.   

 «С правительством Москвы сотрудничать очень выгодно, – говорит Иван Соловов, директор этой кинокомпании. – Дело в том, что только от него можно получить деньги на многосерийные телевизионные проекты: федералы и част­ные инвесторы денег на них не дают, предпочитая работать с «полным метром».

 По словам Веры Родиковой, после выхода картины правительство Моск­вы становится главным правообладателем и перепродает права на фильмы телеканалам. Деньги, полученные в результате этой сделки, поступают в бюджет города. Столичное кинопроизводство не только окупается, но и приносит доход. В 2007 г., например, показ фильмов на телеканалах принес городу 80 млн. руб. чистой прибыли. И это не предел.

 «Чем хороши телефильмы и сериалы? – рассуждает Иван Соловов. – В первую очередь – возможностью повторного показа. А каждый новый показ – это дополнительные деньги!»

 Фильмы о «разумном, добром, вечном» – это, конечно, прекрасно. Только чем дальше, тем меньше востребованность таких картин, ниже их рейтинги. Телеканалы все неохотнее покупают подобное кино. К тому же они обзаводятся собственным кинопроизводством и предпочитают сами заказывать «музыку». «Московское» же кино встанет перед выбором. Либо «городское» кино будет о вечном, но по телевизору его не покажут и оно принесет убытки бюджету. Либо ему придется «пожелтеть», но тогда будет подорвана сама идея подобного финансирования. Кино, которое может быть коммерческим, должно быть коммерческим. А бюджетные деньги лучше потратить на решение других проблем, которых в Москве немало.

Скандальный аргумент

 НЕДАВНО громкий скандал случился с сериалом «Космос как предчувствие», на который правительство Моск­вы выделило деньги кинокомпании «Киноартстудия». По условиям договора, нанятый этой компанией творческий коллектив под руководством Алексея Учителя снимал полнометражный фильм. Потом тот же режиссер должен был сделать из него телеверсию, которую правообладатели (правительство Москвы и Комитет по телекоммуникациям) обещали продавать телеканалам. Однако случилось так, что о выходе телеверсии режиссер фильма узнал... из программы передач. Без ведома и участия творческого коллектива картину разрезали на 2 части и превратили в мини-сериал, значительно уступающий  по качеству полнометражному фильму.

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