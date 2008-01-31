Памятник с большой буквы «П»

ПРАЗДНИЧНОЕ открытие монумента состоялось в 1880 году. Это событие стало сенсацией. Газета «Современные известия» писала: «Нам сообщают, что ко дню праздника в домах, при­мыкающих к месту пушкинского памятника, снимаются окна с платою от 25 до 50 рублей».

На церемонии присутствовал «истеблишмент» – принц Ольденбургский Петр Георгиевич, генерал-губернатор Москвы и министр народного просвещения, а также Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, А.Н. Островский, А.Ф. Писемский, А.Н. Плещеев, А.Н. Майков.

Глеб Успенский писал об открытии: «Торжество в честь человека, который знаменит тем, что писал стихи, повести, – когда это видывали мы все, здесь на торжестве присутствующие, когда видывала это Москва?..»

А.Ф. Кони описывал событие так: «...пелена, закрывавшая памятник, развернулась и упала под восторженные крики «Ура!» и пение хоров, запевших «Славься» Глинки. Предстала фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головой. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину перед собою и временное заб­вение. У многих на глазах заблистали слезы... Хоругви задвигались, поочередно склоняясь перед памятником, и у подножья его стала быстро расти гора венков».

Один из очевидцев вспоминал, что присутствующие на открытии «спешили сорвать кто лавровый, кто дубовый листок, кто цветок с венка на память о торжестве. Много людей возвращалось по бульварам с листами и цветами от венков Пушкина».

Да, венки остались голыми. Но зато само событие запомнилось на всю оставшуюся жизнь.