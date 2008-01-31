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Реагенты прожгли дыру в бюджете

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Марта ДАШКОВА ]

Реагенты прожгли дыру в бюджете

 НАПОМНИМ, что проб­лемы начались после того, как тендер на поставку химикатов в город выиграло ООО «Научно-производственное предприятие «Противогололедные системы и реагенты» ­(ПГСиР). Ограниченная ответственность этой фирмы, видимо, заключается в том, что у нее нет соб­ственного производства, а уставный капитал составляет 10 тыс. рублей.

 ПГСиР должно было поставлять в Москву примерно 80% всех необходимых химикатов. Реально же на склады не отгрузили ни одного грамма твердого реагента, который ежедневно используется в столице для топки снега и борьбы с гололедом. Городской бюджет несет убытки: на счета ПГСиР в законном порядке был перечислен авансовый платеж. Он составляет, по самым скромным подсчетам, 12–18 млн. рублей. Как фирма вернет деньги? Будет расплачиваться десятью тысячами уставного капитала?

 Интересно, что столичное правительство, по официальным данным, особенно «держалось» за ПГСиР, поскольку предприятие обещало поставлять реагент по заниженным ценам. Экономия от работы с этой фирмой, а не с проверенными поставщиками, имеющими собственное производство, должна была составить от 40 до 120 млн. рублей. Вот и сэкономили... Очевидно, что НПП ПГСиР должно не только вернуть бюджету аванс, но и выплатить неустойку. Однако штрафные санкции к ПГСиР выставила только одна база хранения реагентов. Другие молчат. Руководители баз от комментариев отказываются.

 Правительство Москвы почему-то не спешит защищать свои интересы и интересы мос­к­вичей. Частные фирмы оказались в этом смысле прогрессивнее. Как и прогнозировали «АН», поставщики, проигравшие тендер недобросовестному перекупщику, обратились в суд. ОАО «Каустик» обвиняет ПГСиР в том, что последнее нарушило патентное законодательство, представив на конкурс их продукт и документацию. И требует прекратить нарушения и возместить упущенную выгоду в размере 220 млн. рублей. Впрочем, это скорее «гол престижа» – с ПГСиР все равно нечего взять.

 Между тем в столице прошел новый конкурс на поставку реагентов. Его выиграли производители химикатов. На этот раз чиновники городского правительства вопрос об экономии не поднимали. Хотя не исключено, что на будущий год эта тема снова станет актуальной. Незадолго до Нового года в силу вступили поправки к федеральному закону об организации тендеров, по которому победителем в конкурсе становится любой, кто предложит лучшую цену на товар. И никто не должен проверять, сможет ли физически такая фирма обеспечить поставки. Или она хочет присвоить городские деньги...

 Эта история с реагентами не только прожгла дыру в московском бюджете. Вовремя поставленные химикаты – это залог безопасности пешеходов и автомобилистов. И мы по-прежнему не застрахованы от того, что на будущий год конкурс выиграет сомнительная фирма. Но на этот раз запасов реагента с прошлого года уже не будет...

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