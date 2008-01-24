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Мостам поставили «троечку»

Техническое состояние 10% мостовых сооружений в городе – на пределе

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Федор ВЯЗЕМСКИЙ ]

Мостам поставили «троечку»
Новый Живописный мост связал Хорошево-Мневники и Крылатское

 ВИБРАЦИИ мостов могут быть вызваны двумя причинами: тряска самих автомобилей и состояние навесной конструкции. Вибрации машин едва ли опасны. «Обрушение произойдет, если колебания моста и колебания всех автомобилей, стоящих в пробке, совпадут. Но такой вариант развития событий предотвратить нельзя, даже если мост будет железобетонный и только что построен. Да и вообще это из области фантастики», – комментирует профессор Московского автомобильно-дорожного института Павел Соломатин. Но все же мосты в Москве дрожат, скорее всего, из-за их плачевного состояния. И обрушение по этой причине не является таким уж призрачным.

 Как стало известно «Аргументам неделi», на сегодняшний день состояние мостовых сооружений в столичном регионе специалисты оценивают как удовлетворительное (3,6 балла по пятибалльной шкале). Много это или мало? Как посмотреть.

 Сейчас для московских мостов действует норматив нагрузки 1,4 т на 1 погонный метр одной полосы движения. Этот норматив был установлен в 1999 году. В пределах Садового кольца, где навесным постройкам уже не один десяток лет, движение грузовиков ограничено. Однако прочих машин ездит по городу все больше – хоть они и легковые, но не такие уж легкие. «При проектировании мостов условная нагрузка рассчитывается с запасом, – поясняет Павел Соломатин. – Но насколько хватит этого запаса, не скажет вам ни один специалист. Все зависит от конкретной ситуации, которая может сложиться в процессе эксплуатации». Другими словами, никто не застрахован от того, что однажды нагрузка на мост дойдет до критической отметки.

 На безопасность навесной конструкции также влияет то, сколько лет ею пользуются. «В Москве средний возраст мостов – 30–35 лет. Это при том, что 150 сооружениям  (а всего их около 500) уже за 40–70 лет, – поясняет сотрудник ГУП «Гормост» Олег Галкович. – При надлежащем обслуживании и достаточном финансировании старые мосты могут прослужить от 80 до 100 лет».

 Впрочем, многие специалисты считают, что реальный срок службы мостов в Москве – не более 50 лет. Это связано с тем, что сооружениям «тяжело». Машин много, движение интенсивное. Да и ремонт не всегда осуществляется в срок. К тому же ремонт мостов в столице, как правило, проводится «очередями». То есть сначала реконструируют, к примеру, одну сторону моста, по ней открывают движение, потом берутся за другую сторону. Конечно, «Гормост» пристально следит за производством работ. Но физику не обманешь… Когда движение открывают по «недострою», риск обрушения существенно возрастает.

 В список потенциально опасных мостов входят Большой Каменный и Москворецкий мосты (оба построены в 1938 г.), Новоарбатский мост (1957 г.) и множество других навесных конструкций, которым «за 50». Сегодня 10% от общего количест­ва мостовых сооружений имеют предельный уровень технического состояния, причем в ремонте находится менее 3% от этого числа. По данным «АН», количество мостов, находящихся «на грани», в ближайшие несколько лет из-за несвоевременного ремонта может увеличиться до 35%.

 Из-за недостатка средств невозможно привести в порядок все московские мосты одновременно. Но нужно хотя бы отслеживать их состояние! Сейчас пилотные системы наблюдения установлены только на Большом Москворецком, Автозаводском мостах и на Метромосту в Лужниках. В основе этих устройств –  магнитные накопители информации и различные модемы, которые позволяют считывать показания датчиков в режиме on-line. Контроль за другими мостами тоже ведется, но оперативным его не назовешь. В Москве случаев обрушения мостов еще не было. Но обязательно ли ждать грома, чтобы перекреститься?

Зарубежный аргумент

 В АМЕРИКЕ в августе прошлого года рухнул мост через реку Миссисипи. О том, что это вообще могло произойти, никто не догадывался. Инженерные мониторинги показывали, что мост вполне соответствовал технической норме. Хотя уже после обрушения одной из вероятных версий называли недостатки в строительном проекте.

 

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