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Год семейных забот

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Год семейных забот

 СЕНСАЦИЕЙ могут стать изменения в проекте «Молодой семье – доступное жилье», предложенные мэром Юрием Лужковым. Он заявил, что «молодой» следует считать любую семью, в которой впервые родился ребенок (сейчас «молодая» семья – та, в которой маме и папе не более 35 лет). Пока эта мера в программу не внесена. Но даже в ближайшем приближении возможность претворения этой идеи в жизнь кажется нереальной: наплыв желающих будет таким, что никаких 9 млрд. не хватит! Тем более что планируется дать старт еще одной новой программе – строительству малоэтажных домов для расселения многодетных семей, имеющих право на бесплатное жилье. Разработчики уверяют, что результаты мы увидим уже в этом году.

 Что касается московской добавки к федеральной поддержке семей. Будет расширен круг тех, кому положены пособия. По словам главы Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы Людмилы Гусевой, 4,5 тыс. руб. ежемесячно будут выделять семьям, где один из родителей – инвалид (ранее льготы  им не полагались). Столичное изобретение – «алиментный фонд»: родители-одиночки, чьи бывшие «вторые половины» уклоняются от уплаты алиментов, будут ежемесячно получать из городского фонда по 700 рублей. Увеличено число семей, имеющих право на детские пособия. Раньше их получали лишь те, чей месячный доход был менее 5700 рублей. Теперь на пособия могут рассчитывать семьи с доходом до 8 тыс. руб. в месяц.

 Однако при этом размеры компенсаций, положенных льготным категориям, даже в увеличенном виде выглядят не слишком убедительно. Так, пособие матерям-одиночкам увеличено, по словам руководителя Департамента социальной защиты населения Владимира Петросяна, с 750 до 1250 руб. в месяц. Для детей солдат-срочников размер пособий вырос до 750 рублей. Этого увеличения едва ли хватит даже на то, чтобы справиться с выросшими ценами на  продукты и коммунальные услуги... Зато 40 млн. бюджетных рублей уйдет на такие проекты, как вручение медалей «Родившемуся в Москве», проведение  фестивалей «Золотые пары» (чествование супругов, проживших в браке более 50 лет) и «Семья года». Запланировано даже создание цикла фильмов, посвященных пропаганде «семейного образа жизни».

 Году семьи повезло: он удачно подхватил эстафету Года ребенка. Но что будет в 2009-м, когда закончатся «семейные» деньги?

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