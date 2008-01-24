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Дом на свете всех милее

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Дом на свете всех милее
Дом Пашкова

 ПРОИСХОЖДЕНИЕ дома Пашкова овеяно тайной. То ли Баженов его строил, то ли Казаков, то ли другой московский архитектор. Большинство искусствоведов склонно полагать, что все-таки Баженов. Вроде бы дом Пашкова несколько напоминает так и не построенный дворец в Кремле, который проектировал этот известный архитектор и масон. Впрочем, архивы Пашкова дома сгорели в пожаре 1812 года, поэтому истину установить крайне сложно.

 Новый дворец сразу же покорил сердца наивных москвичей. Многие, даже иностранцы, называли это здание одним из чудес мира. Герой чеховской «Палаты №6», доктор Андрей Ефимович, когда земляк-почтмейстер вывез его «развеяться», осматривал баженовскую достопримечательность в одном ряду с Кремлем, храмом Христа Спасителя и Иверской часовней. А уже в ХХ в. инженер Никитин (автор Останкин­ской башни) специально приходил к дому Пашкова, чтобы им полюбоваться.

 Дом был и вправду необычен, а поначалу даже чересчур роскошен для Москвы. Один из иностранных путешественников, Иван Рихтер, так описывал его: «Два входа ведут в дом. По ним вы достигаете верхних помещений и входите на пространную вышку в куполе дома, откуда открывается прелестнейший вид на всю Москву… Внизу два каменных бассейна, посреди которых находится фонтан… Сад и пруд кишат иноземными редкими птицами. Китайские гуси, разных пород попугаи, белые и пестрые павлины живут здесь на свободе либо висят в дорогих клетках. Ради этих диковинок и прекрасного вида по воскресеньям и праздникам собирается здесь множество народа».

 Вы видели когда-нибудь китайского гуся? А вот простой московский обыватель XVIII в. видел. Благодаря Петру Пашкову.

 То был человек с более чем красивой родословной. Лейб-гвардеец, капитан-поручик, сына денщика самого Петра Великого. Он имел среди прочих своих предков и высокопоставленного воеводу, и казачьего атамана, и даже верного соратника Лжедмитрия Второго. Вместе с этим сам Пашков был персонажем скорее отрицательным. Его знали как богатого и не всегда чистого на руку откупщика, который постоянно с кем-нибудь судился. Кроме того, он пользовался сомнительной славой «отыскивателя беглых из вотчин обоего пола людей и крестьян».

 Вот какие парадоксы иной раз случались в городе Москве.

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