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Москвичи навострили лыжи

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Москвичи навострили лыжи
Был бы снег, а где покататься – найдем

 В СТОЛИЦЕ главное место для катания – лесопарки. Большинство из них (парк «Сокольники», Тропаревский и Битцевский леса и другие) предлагают классический набор услуг: ухоженные трассы, прокат инвентаря,  работающий гардероб и уютные кафешки. Цены – вполне демократичные: пара лыж в «Сокольниках» обойдется в 40 руб. за два часа  проката (плюс 100 руб. залога). Желающим покататься в «Лосином острове» придется и лыжи с собой везти, и «перекусом» запасаться.

 Пробежаться по лыжне, не покидая центр города, можно в ЦПКиО им. Горького и Нескучном саду. Там здорово кататься вечерами, когда в парке включается музыка, а на деревьях зажигаются огоньки.

 Кроме того, в городе работают профессиональные центры лыжного спорта – например лыжная база «Планерное». Там тренировалась российская олимпийская сборная перед Играми в Турине. Пользуется популярностью у горожан и парк «Волен» неподалеку от подмосковной Яхромы. Но цены там кусаются: прокат лыж на 2 часа обойдется в 11 (!) раз дороже, чем в Сокольниках. В залог принимаются только водительское удостоверение и техпаспорт. Тем, кто таких документов не имеет, придется отдать до 700 у.е.

 Помимо всем известных мест в Москве есть и несколько «непопсовых» уголков, где лыжников почти нет, а удовольствия – море. Один из них – стадион «Восточный» в ВАО, расположенный всего в 5 км от МКАД по Щелковскому шоссе. По словам исполнительного директора Московской федерации лыжных гонок Ирины Артамоновой, вся необходимая инфраструктура там есть, трассы просто замечательные, а рядом находится небольшой лесок – рай для почитателей тишины и свежего воздуха.

 Любители острых ощущений в Моск­ве тоже найдут занятие по душе. У столичных горнолыжников и сноубордистов две Мекки – Воробьевы горы и так называемая Лысая гора в Коньково. Погонять по крутым холмам также можно в уже упоминавшемся «Волене», в Крылатском рядом со стадионом и велотреком или в физкультурно-оздоровительном комплексе «Нагорный». Однократное пользование подъемником в среднем по Москве стоит около 20 рублей. Выгодная система действует в Крылатском: там нужно отдать 300 руб. за пользование подъемником в течение всей прогулки. В эту сумму также входят услуги инструктора.

 Прокатиться на лыжах – хорошо. А обогнать кого-то – еще лучше! Для сторонников этой точки зрения в Москве проводится масса соревнований, поучаствовать в которых могут все. Организаторами чаще всего выступают Московская федерация лыжного спорта и администрация спортивных клубов. Традиционный лидер в этой области – спортклуб «Альфа-Битца», уже объявивший о множестве соревнований. Ждали только снега…

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