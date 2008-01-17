Домашняя работа

ИДЕЯ Александра Кузьмина не нова. Еще в XVIII–XIX вв. жилые кварталы Москвы возводили вокруг мест, где трудились. Да и в XX в. многие районы столицы строились неподалеку от больших заводов и институтов. Пример тому – бывший Пролетарский район, ныне Даниловский. Здесь жилье своим рабочим и инженерам строили ЗИЛ, Шинный и Шарикоподшипниковый заводы. На севере Москвы возводил дома для своих сотрудников Курчатовский ин­ститут, на юге – МИФИ.

Сейчас такой практики нет. Работодатели, которые хотят, чтобы сотрудники приступали к труду вовремя и «свеженькими», не потрепанными в транспорте, поступают проще. Они берут на работу только тех, кто живет по соседству. Так действуют, к примеру, некоторые сетевые гипермаркеты.

Специалисты кадровых агентств утверждают: выбирая из двух вакансий, соискатели предпочитают работе в центре с более высокой зарплатой ставку несколько ниже, но поблизости от дома. С комментариями: «Ну, на бензине сэкономлю. И на лекарствах».

Проблема в том, что хорошо оплачиваемых мест за Третьим транспортным кольцом немного. И человеку приходится ежедневно выбираться из своего спального района, невзирая на любые неудобства, успокаивая себя тем, что в цент­ре работа престижнее. А на окраинах? Сидеть в овощной палатке? Подметать улицы? Укладывать асфальт? Москвичи такой работы не хотят. Но именно такая работа в столице в избытке.

Например, почти во всех магазинах не хватает продавцов, кассиров, грузчиков. «С 1 января 2007 г. Правительство РФ запретило на всей территории страны привлекать на предприятия, реализующие алкоголь, пиво и фармацевтические товары, иностранную рабочую силу, – поясняет координатор по торговле Всероссийского движения за Честный рынок Роман Жигульский. – А с 1 апреля 2007 г. запрет распространился на рынки. Возник огромный дефицит кадров. Казалось бы: вот она, работа рядом с домом! Но москвичей она не интересует. Поэтому малый бизнес вынужден брать иностранцев на свой страх и риск. Это лазейка для милиции и для миграционной службы».

При этом труд и москвичей, и мигрантов, работающих преимущественно руками, организован в городе крайне нерационально. Множество людей ездят на другой конец города, чтобы работать теми же продавцами. Хотя такая работа есть в соседнем супермаркете. Но люди привыкают, у них нет сил и желания перестраиваться… И на уровне города этот процесс никак не урегулирован.

«На Западе действует прин­цип: жилье идет за работой, – рассказывает «АН» префект Восточного округа Москвы Николай Евтихиев. – То есть сначала человек находит работу. Если она выгодная, он перебирается поближе, находит себе новое жилье по карману. В столице рынок жилья и рынок работы не синхронизированы. Обменять квартиру – дорогое и хлопотное дело. А ехать с окраин хоть и неудобно, зато явно дешевле. В Лондоне, к примеру, не так: там на одной дороге из пригорода можно разориться. Поэтому горожане стараются устроиться по месту жительства. Когда к нам приезжали представители правительства Китая, у них глаза на лоб полезли, стоило им узнать, что в округе 0,5% безработицы. При этом нашим старейшим предприятиям – «Вым­пел» и «Союз» – не хватает высококвалифицированных рабочих. Из чего можно заключить, что большинство работников из округа едут трудиться в центр или другие округа. Сейчас «Вымпел» и «Союз» собираются строить недалеко от производства дома, чтобы привлечь новых сотрудников и удовлетворить запросы старых».

Руководители многих даже очень богатых компаний в Москве начали задумываться – а не перевести ли головные офисы за МКАД? Содержать помещения в центре, платить за аренду, за охрану, испытывать вечные проблемы с парковкой машин сотрудников и клиентов… Однако от мыслей до дела далеко. Сейчас в стране удаленно, в основном дома за компьютером, работают около 1,7 млн. человек. Это на порядок меньше, чем в развитых западных странах. Даже городские власти, ратующие за работу возле дома, ведут себя непоследовательно. Если правительство столицы выступает за рассредоточение предприятий по районам, то зачем строить Москву-Сити и многие другие офисные центры?

Впрочем, социологи дают оптимистические прогнозы: доля надомных работников и тех, кто не ездит на работу «на перекладных», будет неуклонно расти.