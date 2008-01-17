//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Домашняя работа

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Домашняя работа
Работаешь дома – сокращаешь пробки

 ИДЕЯ Александра Кузьмина не нова. Еще в XVIII–XIX вв. жилые кварталы Москвы возводили вокруг мест, где трудились. Да и в XX в. многие районы столицы строились неподалеку от больших заводов и институтов. Пример тому – бывший Пролетарский район, ныне Даниловский. Здесь жилье своим рабочим и инженерам строили ЗИЛ, Шинный и Шарикоподшипниковый заводы. На севере Москвы возводил дома для своих сотрудников Курчатовский ин­ститут, на юге – МИФИ.

 Сейчас такой практики нет. Работодатели, которые хотят, чтобы сотрудники приступали к труду вовремя и «свеженькими», не потрепанными в транспорте, поступают проще. Они берут на работу только тех, кто живет по соседству. Так действуют, к примеру, некоторые сетевые гипермаркеты.

 Специалисты кадровых агентств утверждают: выбирая из двух вакансий, соискатели предпочитают работе в центре с более высокой зарплатой ставку несколько ниже, но поблизости от дома. С комментариями: «Ну, на бензине сэкономлю. И на лекарствах».

 Проблема в том, что хорошо оплачиваемых мест за Третьим транспортным кольцом немного. И человеку приходится ежедневно выбираться из своего спального района, невзирая на любые неудобства, успокаивая себя тем, что в цент­ре работа престижнее. А на окраинах? Сидеть в овощной палатке? Подметать улицы? Укладывать асфальт? Москвичи такой работы не хотят. Но именно такая работа в столице в избытке.

 Например, почти во всех магазинах не хватает продавцов, кассиров, грузчиков. «С 1 января 2007 г. Правительство РФ запретило на всей территории страны привлекать на предприятия, реализующие алкоголь, пиво и фармацевтические товары, иностранную рабочую силу, – поясняет координатор по торговле Всероссийского движения за Честный рынок Роман Жигульский. – А с 1 апреля 2007 г. запрет распространился на рынки. Возник огромный дефицит кадров. Казалось бы: вот она, работа рядом с домом! Но москвичей она не интересует. Поэтому малый бизнес вынужден брать иностранцев на свой страх и риск. Это лазейка для милиции и для миграционной службы».

 При этом труд и москвичей, и мигрантов, работающих преимущественно руками, организован в городе крайне нерационально. Множество людей ездят на другой конец города, чтобы работать теми же продавцами. Хотя такая работа есть в соседнем супермаркете. Но люди привыкают, у них нет сил и желания перестраиваться… И на уровне города этот процесс никак не урегулирован.

 «На Западе действует прин­цип: жилье идет за работой, – рассказывает «АН» префект Восточного округа Москвы Николай Евтихиев. – То есть сначала человек находит работу. Если она выгодная, он перебирается поближе, находит себе новое жилье по карману. В столице рынок жилья и рынок работы не синхронизированы. Обменять квартиру – дорогое и хлопотное дело. А ехать с окраин хоть и неудобно, зато явно дешевле. В Лондоне, к примеру, не так: там на одной дороге из пригорода можно разориться. Поэтому горожане стараются устроиться по месту жительства. Когда к нам приезжали представители правительства Китая, у них глаза на лоб полезли, стоило им узнать, что в округе 0,5% безработицы. При этом нашим старейшим предприятиям – «Вым­пел» и «Союз» – не хватает высококвалифицированных рабочих. Из чего можно заключить, что большинство работников из округа едут трудиться в центр или другие округа. Сейчас «Вымпел» и «Союз» собираются строить недалеко от производства дома, чтобы привлечь новых сотрудников и удовлетворить запросы старых».

 Руководители многих даже очень богатых компаний в Москве начали задумываться – а не перевести ли головные офисы за МКАД? Содержать помещения в центре, платить за аренду, за охрану, испытывать вечные проблемы с парковкой машин сотрудников и клиентов… Однако от мыслей до дела далеко. Сейчас в стране удаленно, в основном дома за компьютером, работают около 1,7 млн. человек. Это на порядок меньше, чем в развитых западных странах. Даже городские власти, ратующие за работу возле дома, ведут себя непоследовательно. Если правительство столицы выступает за рассредоточение предприятий по районам, то зачем строить Москву-Сити и многие другие офисные центры?

 Впрочем, социологи дают оптимистические прогнозы: доля надомных работников и тех, кто не ездит на работу «на перекладных», будет неуклонно расти.

Аргумент депутата

 «МОЖНО установить льготы (например, по аренде помещения) предприятиям, использующим труд москвичей, проживающих по соседству, – предлагает депутат Мосгордумы Андрей Метельский. – Эти льготы должны быть сопоставимы с теми, что получали работодатели, когда брали на работу инвалидов. Любую возможность разгрузить столичные дороги надо всячески поддерживать».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Возвращение непризнанных ДНР и ЛНР под киевскую юрисдикцию взорвет политическую систему Украины изнутри. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ Владимира Путина.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//В мире

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//Происшествия

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Бывшего заместителя министра Пермского края Виктор Усенко обвинили в убийстве четырёх собак. По словам хозяина, он обнаружил своих питомцев мёртвыми. В Минприроды сообщили, что не оставят ситуацию без внимания.

//Новости партнеров

//Общество

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Наталья Поклонская неоднозначно отреагировала на инициативу переименовать Республику Крым, дополнительно добавив историческое название «Таврида». Депутат Госдумы читает, что Крым нужно оставить Крымом.

//Происшествия

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово хозяевам пришлось вызывать спасателей и взламывать дверь, потому что их "темпераментный" кот заперся в квартире. Отмечается, что инцидент произошёл в одной из квартиры на Сосновском бульваре.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

Сегодня, 16 сентября, состоялся последний матч девятого тура, «Ростов» на своем поле «Ростов-Арена» принял «Ахмат» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Арбитр поединка Николай Волошин.

//В мире

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

Мария Захарова назвала «фантастическими» заявления о том, что российские дипломаты могли использовать свои американские «дачи» для слежки за сотрудниками ФБР.

//Общество

Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

Эксперты аналитического центра НАФИ составили рейтинг стран, в которых российские туристы хотят побывать больше всего. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование.

//Армия

Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Российский президент Владимир Путин предложил властям Саудовской Аравии после атаки дронов на нефтедобывающие объекты закупить у России ЗРК С-300 или С-400 для защиты государства.

//Здоровье

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Онкологи перечислили тринадцать симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Об этом идет речь материале, который выложили в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

Российская актриса Ольга Прокофьева и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" прокомментировала сообщение о тяжёлом заболевании знаменитости. Прокофьева посоветовала оставить семью Заворотнюк в покое.

//Новости партнеров

//В мире

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

В понедельник, 16 сентября, в доме на улице Воинов-освободителей в украинском Мариуполе неизвестный расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Джумаева.

//В мире

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году выступала на Евровидении от России, решила закончить свою политическую карьеру и вернуться к музыке.

//Шоу-бизнес

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

Известный музыкант и актёр Михаил Боярский отреагировал на сообщение о заболевании Анастасии Заворотнюк. По его словам, он впервые услышал об онкологии знаменитости.

//Шоу-бизнес

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Телеведущий Дмитрий Шепелев дал совет родным Анастасии Заворотнюк. Недавно в СМИ появилась информация о том, что у актрисы та же болезнь, от которой умерла жена Шепелева певица Жанна Фриске.

//Здоровье

Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения

Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения

Специалисты в сфере медицины назвали шесть правил, которым необходимо следовать, чтобы избежать образования злокачественной опухоли. Данная информация содержится в публикации, выложенной в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не сможет посетить Москву. Актёр не смог приехать из-за неожиданных изменений в рабочем графике.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт
2

Тамара Глоба предсказала Хабаровску «интереснейший период»
3

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
4

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак
5

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры