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Господствует еще смешенье языков

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Анна ВАЛИЕВА ]

Господствует еще смешенье языков

 СТАТЬЯ 3 Закона «О государст­венном языке РФ» говорит, что русский язык подлежит обязательному использованию в рекламе, а тексты на нем должны быть «идентичны тексту на иностранном языке по содержанию и техническому оформлению». Но зарегистрированный на иност­ранном языке бренд можно спокойно применять в любой стране мира. Так что многочисленные «чужие» слова в рекламе зарегистрированы как бренд – и к ним не придерешься. Другой способ обойти «русскоязычный» закон – писать рекламное объявление на иностранном языке, а перевод указывать внизу мелкими буквами.

 Между тем в Калинин­градской обл. судили предпринимательницу, которая сделала вывеску магазина на иностранном языке. Губернатор Омской обл. ввел штрафы за использование иноязычных выражений в рекламе. Государст­венная инспекция языка Армении требует, чтобы даже зарегистрированные торговые марки были адаптированы под местное наречие.

 «Реклама на русском языке – это дань уважения стране», – справедливо считает депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. Но почему-то московские законодатели для решения «иностранной» проб­лемы ничего не предпринимают.

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