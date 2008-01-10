Пощади площади!

НА ПЛОЩАДИ московские власти берутся регулярно. Достаточно вспомнить несчастную Арбатскую, в свое время искореженную огромным тоннелем, или Манежную, на которой провели эксперимент по освоению подземного пространства. Судя по всему, удачный и прибыльный. Ведь следом за Манежной была обустроена (вернее сказать, полностью застроена) площадь Курского вокзала. На ее месте горожане теперь видят торговый центр «Атриум». Пытались преобразить и Боровицкую площадь. Мало кому известно, но в 1990-х Боровицкая чуть не превратилась в карикатуру на Дворцовую. Волхонку и Лебяжий переулок хотели заточить в огромные въездные арки. А на самой Боровицкой собирались воздвигнуть подобие Александрийского столпа. От идеи вовремя отказались.

По-прежнему под вопросом судьба Пушкинской площади. Ее один раз уже пытались реконструировать в конце 1990-х. Тогда самые серьезные нарекания вызвал тоннель, который должен был соединить Тверской и Страстной бульвары. Проект признали неприемлемым, потому что местные почвы сочли слишком неустойчивыми. Да и коммуникаций в том районе немало. Теперь, спустя восемь лет, к старому проекту решили вернуться. Хотя почвы за столь короткий срок вряд ли изменились... Турецкий подрядчик, очевидно, изучил доходность Манежки. Сейчас предлагается помимо тоннеля выстроить четырехуровневый торговый центр под Новопушкинским сквером (плюс трехэтажный надземный корпус вдоль Сытинского переулка) и подземный паркинг под сквером у бывшего кинотеатра «Россия». Проект чуть было не утвердили, но москвичи воспротивились ему так активно, что власти поутихли в своем рвении.

С Тверской заставой все иначе. Мост на Белорусской будут реконструировать. Точнее, сносить, потому что после реконструкции от прежнего путепровода не останется ровным счетом ничего. Мост станет длиннее, выше и шире, под его проезжей частью разместится трехуровневый паркинг. Ради этого гаража, собственно, и затевают снос исторического сооружения. Планируется, что на стоянке разместятся не только обслуживающий вокзал транспорт, но и машины посетителей огромного торгово-развлекательного центра.

Да, торговый центр будет и здесь. С супермаркетом, кинотеатром, бутиками, торговой галереей, кафе и ресторанами – два торговых уровня и наземный павильон. Кроме того, на площади водрузят еще офисно-гостиничное здание. Предполагается также строительство высотных зданий возле вестибюля кольцевой станции «Белорусская».

Сторонники реконструкции утверждают: если построить новые развязки и организовать бессветофорное движение, пропускная способность Ленинградки в этом районе вырастет на 30%. Однако никто, похоже, не посчитал, насколько возрастет загрузка трассы, если воткнуть на каждом перекрестке по громадному торговому или офисному комплексу. То есть сделать именно то, что планируется.