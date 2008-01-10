Во, заливают!

СПЕШИМ обрадовать любителей коньков: колесить по столице в поисках подходящей площадки не придется. Двери для почитателей активного отдыха откроют почти все ледовые дворцы столицы – от «Олимпийского» до многочисленных площадок на периферии. Больше всего повезло жителям Северного округа: по информации префектуры, здесь организовано более 70 ледовых площадок прямо во дворах.

И конечно, ждут горожан «классические» площадки столицы – открытые катки, известные еще нашим бабушкам. Среди них, к примеру, Сокольники, Лужники, ЦПКиО им. Горького. «Горький» лед традиционно самый большой в столице. Там заливают 40 тыс. кв. метров! Атмосфера на этих площадках позволяет перенестись лет на 40–50 назад. Лед освещают разноцветные фонарики на деревьях вокруг, а катание неизменно происходит под музыку времен развитого социализма. Час «холодных» развлечений обходится примерно в 70 рублей. Правда, по мере приближения к центру города цена растет в геометрической прогрессии: поскользить по льду на катке в саду «Эрмитаж» будет стоить уже больше 100 рублей. Посещение самого пафосного катка столицы – на Красной площади – обойдется в 300 рублей.

То, что на увлечениях москвичей можно делать неплохие деньги, быстро поняли некоторые столичные бизнесмены. Они подарили городу такое новшество, как крытые катки в супермаркетах и крупных торговых центрах. Пальму первен­ства среди них давно и прочно держит «Икеа Мега» в Теплом стане, где катание стоит всего 50 рублей в час. Правда, до недавнего времени туда нель­зя было приходить со своими коньками – нужно было обязательно брать их напрокат. Но сейчас этот запрет сняли. Совместить шопинг с активным отдыхом можно и в торговом центре «Европейский» близ Киевского вокзала: там крытый каток работает на 7-м этаже комплекса. Катание обойдется в 6 раз дороже: цена часового сеанса – 300 рублей.

Как правило, столичные катки в среднем работают до 21.00. Но любителям ночных катаний отчаиваться не стоит: есть в столице и катки с круглосуточным режимом работы. Например, ночной каток в Медведково на ул. Заповедной. Он работает с 11 часов вечера до 5 часов утра. Судя по отзывам посетителей, место пользуется популярностью.

Конечно, буфеты и раздевалки – это здорово. Но если вам, кроме льда, ничего не нужно, – присоединяйтесь к москвичам, выбирающим демократичное катание на замерзших прудах и озерах. Самый популярный у этой категории горожан каток находится в самом центре столицы – на Чистых прудах. Он в Москве самый почтенный по возрасту: кататься здесь москвичи начали еще в конце XIX века. С тех пор там мало что изменилось: как и 100 лет назад, люди приносят с собой коньки, переобуваются на стоящих рядом лавочках и катаются по замерзшей глади пруда. Вход сюда бесплатный и круглосуточный, так что для любителей романтических ночных катаний здесь настоящий рай.