Бесполезные ископаемые

СОГЛАСНО статистике Инженерно-саперного отдела ГУВД Москвы, каждый год в городе находят более 80 взрывных устройств времен войны. В 2007 г. было обезврежено 88 гранат и бомб. Почти все – на периферии: в центре снаряды обнаруживают редко. Исключением стал случай 4-летней давности, когда при разборе гостиницы «Москва» строители обнаружили почти тонну тротила. Впрочем, как выяснилось впоследствии, взрывчатка была заложена сотрудниками НКВД, чтобы взорвать гостиницу в случае, если фашисты возьмут город. Самыми щедрым на опасные «подарки» оказались Северо-Западный округ Москвы и Зеленоград. Там уже несколько лет подряд обнаруживают чуть ли не половину подобных находок.

«Дело в том, что до войны в СЗАО и в Зеленограде были расположены склады боеприпасов Красной армии, – рассказывает начальник Инженерно-саперного отдела Олег Варик. – Когда Москву бомбила фашистская авиация, часть смертоносного груза просто разлетелась, не взорвавшись. И сохранилась до наших дней».

Чаще всего снаряды в Москве находят при рытье котлованов на стройплощадках. Иногда бомбы и гранаты попадают к нам с привозной землей – например, из Калужской обл., откуда приезжает грунт для столичных клумб. А несколько лет назад боеприпасы часто находили... в школьных и вузовских музеях боевой славы! Учителя и ученики с гордостью размещали экспонаты, возможно, ими же найденные, не догадываясь об их опасности.

Ржавые взрывные устройства в столичной земле – только полбеды. Их, как правило, удается успешно обезвредить. Не меньшую опасность, чем сами снаряды, для Москвы представляют так называемые черные копатели – люди, которые их коллекционируют и продают. Именно они становятся причиной того, что «наследство войны» калечит людей. Так, трагический случай лишил пальцев рук пожилого человека: у него в руках взорвался ржавый боеприпас, найденный его сыном. «Повлиять на «копателей» трудно, а добиться их исчезновения вообще невозможно, – говорит Олег Варик. – Пока жив интерес к войне, такие люди будут заниматься своим «черным» делом».

Сколько еще боевых снарядов лежит в московской земле? Спрогнозировать очень сложно. Систематический поиск «военного наследства» в городе не ведется – в условиях мегаполиса, в паутине дорог и домов, он невозможен. Единст­венный выход для горожан – при обнаружении подобных предметов не трогать их и вызывать милицию. В этом случае «эхо войны» никого не потревожит.