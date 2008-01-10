//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Бесполезные ископаемые

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Бесполезные ископаемые

 СОГЛАСНО статистике Инженерно-саперного отдела ГУВД Москвы, каждый год в городе находят более 80 взрывных устройств времен войны. В 2007 г. было обезврежено 88 гранат и бомб. Почти все – на периферии: в центре снаряды обнаруживают редко. Исключением стал случай 4-летней давности, когда при разборе гостиницы «Москва» строители обнаружили почти тонну тротила. Впрочем, как выяснилось впоследствии, взрывчатка была заложена сотрудниками НКВД, чтобы взорвать гостиницу в случае, если фашисты возьмут город. Самыми щедрым на опасные «подарки» оказались Северо-Западный округ Москвы и Зеленоград. Там уже несколько лет подряд обнаруживают чуть ли не половину подобных находок.

 «Дело в том, что до войны в СЗАО и в Зеленограде были расположены склады боеприпасов Красной армии, – рассказывает начальник Инженерно-саперного отдела Олег Варик. – Когда Москву бомбила фашистская авиация, часть смертоносного груза просто разлетелась, не взорвавшись. И сохранилась до наших дней».

 Чаще всего снаряды в Москве находят при рытье котлованов на стройплощадках. Иногда бомбы и гранаты попадают к нам с привозной землей – например, из Калужской обл., откуда приезжает грунт для столичных клумб. А несколько лет назад боеприпасы часто находили... в школьных и вузовских музеях боевой славы! Учителя и ученики с гордостью размещали экспонаты, возможно, ими же найденные, не догадываясь об их опасности.

 Ржавые взрывные устройства в столичной земле – только полбеды. Их, как правило, удается успешно обезвредить. Не меньшую опасность, чем сами снаряды, для Москвы представляют так называемые черные копатели – люди, которые их коллекционируют и продают. Именно они становятся причиной того, что «наследство войны» калечит людей. Так, трагический случай лишил пальцев рук пожилого человека: у него в руках взорвался ржавый боеприпас, найденный его сыном. «Повлиять на «копателей» трудно, а добиться их исчезновения вообще невозможно, – говорит Олег Варик. – Пока жив интерес к войне, такие люди будут заниматься своим «черным» делом».

 Сколько еще боевых снарядов лежит в московской земле? Спрогнозировать очень сложно. Систематический поиск «военного наследства» в городе не ведется – в условиях мегаполиса, в паутине дорог и домов, он невозможен. Единст­венный выход для горожан – при обнаружении подобных предметов не трогать их и вызывать милицию. В этом случае «эхо войны» никого не потревожит.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Отечественный политический эксперт Сергей Марков рассказал, какие украинские регионы хотят присоединиться к Российской Федерации. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//Политика

В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии

В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение об экономической интеграции Белоруссии и России. Представитель Кремля отметил, что уже проделана очень серьёзная работа со стороны обоих государств.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//В мире

Латвийский союз самоуправлений просит отправить в отставку министра охраны среды. Премьер против

Латвийский союз самоуправлений просит отправить в отставку министра охраны среды. Премьер против

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце как неподготовленную.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире

Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что её бывший супруг футболист Владислав Радимов не хочет покидать квартиру знаменитости. По её словам, спортсмен её "кормит завтраками" на протяжении двух лет, но ничего не меняется.

//В мире

Как в Белоруссии заработать на доносах?

Как в Белоруссии заработать на доносах?

Правительство Белоруссии определило порядок финансовых выплат гражданам, активно участвующим в борьбе с коррупцией. Средства выплачиваются гражданину страны в течение одного года.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Борис Смолкин заговорил о болезни Заворотнюк

Борис Смолкин заговорил о болезни Заворотнюк

Актёр Борис Смолкин, снимавшийся в сериале «Моя прекрасная няня» вместе с Анастасией Заворотнюк, рассказал, что о болезни актрисы узнал только через новости в СМИ.

//Общество

Главная хозяйка новосибирского правительства ушла от преследования

Главная хозяйка новосибирского правительства ушла от преследования

Сегодня, 16 сентября, в Новосибирске суд вынес решение по делу экс-главы хозяйственного управления правительства области Натальи Малиновской и пяти ее подельникам. Их изначально обвиняли в растрате.

//В мире

Зеленский назвал основные задачи на данном периоде президентства

Зеленский назвал основные задачи на данном периоде президентства

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные задачи на посту главы государства. Об этом украинский лидер заявил на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

//Шоу-бизнес

Самбурская рассказала о преследователе с кирпичом

Самбурская рассказала о преследователе с кирпичом

Актриса Настасья Самбурская рассказала в социальной сети о том, что её преследует поклонник с кирпичом. Девушка призналась, что мужчину она раньше уже видела в массовке.

//Жаркое из блогов

Холодная война на горячем Ближнем Востоке

Холодная война на горячем Ближнем Востоке

В минувшую субботу йеменские хуситы (движение Ансар Аллах) атаковали завод Saudi Aramco. В итоге Саудовская Аравия в 2 раза сократила добычу нефти. Эта атака – лишь один из эпизодов процесса, который политологи окрестили «Холодной Войной на Ближнем Востоке» - то есть противостояние Саудовской Аравии и Ирана.

//Общество

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка Софья Баяркина. Софья ушла из школы в субботу, 14 сентября, в 10 часов и больше ее никто не видел. В полицию с заявлением о пропаже девочки обратилась ее мать.

//Новости партнеров

//В мире

Российский аналитик раскрыл виновника развязывания гражданской войны в Донбассе

Российский аналитик раскрыл виновника развязывания гражданской войны в Донбассе

Ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе несут Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал российский эксперт Дмитрий Родионов.

//Шоу-бизнес

Поклонники Ларисы Гузеевой обсуждают в сети, как изменилась актриса и телеведущая

Поклонники Ларисы Гузеевой обсуждают в сети, как изменилась актриса и телеведущая

Поклонники Ларисы Гузеевой обсуждают в сети, как изменилась актриса и телеведущая. 60-летняя Гузеева смогла похудеть, и это пошло ей на пользу. Ведущая популярного шоу "Давай поженимся" помолодела.

//Общество

В Крыму продолжается осенний туристопад

В Крыму продолжается осенний туристопад

В Крыму туристы продолжают падать в горной местности. За прошедшие выходные минимум четыре путешественника получили травмы различной степени тяжести на территории республики в результате падений.

//Общество

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, уволилась

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, уволилась

Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области в понедельник, 16 сентября, подписал заявление об увольнении Ирины Алашкевич с должности главы управления пресс-службы и информации.

//Общество

Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул

Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул для участия в фестивале "Технофест". МС-21 приземлился в аэропорту Ататюрк.

//Общество

Стало известно, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки

Стало известно, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки. Согласно последним данным эксперта, их можно ожидать уже на текущей неделе.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью
2

Басков показал видео с Анастасией Заворотнюк. "Много надо успеть", - пела певица
3

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье
4

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР
5

Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры