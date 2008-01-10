Великое переселение очередников

ФАКТ покупки земли подтвердил представитель Москвы в Совете Федерации Олег Толкачев. По его словам, построенное в области жилье действительно будет предложено очередникам, но делаться это будет вовсе не насильно.

А вот про «не насильно» – совсем не факт. Когда в Департаменте строительства впервые обмолвились о планах переселения очередников и жителей сносимых ветхих домов за пределы столицы, это прозвучало как предупреждение о депортации. Слишком велика разница в стоимости жилья в городе и области, слишком много желающих строить элитные апартаменты на дорогой московской земле (а тут им велят строить социальные дома!). Не так давно инвестор Леонид Казинец (владелец компании, перестроившей большую часть Остоженки. – Прим. ред.) высказался в том духе, что Москва – зона, где можно и нужно делать бизнес. Поэтому проживать здесь должны люди с окладом от 5 тыс. долларов. Скоро бедность, по мнению г-на Казинца, будет измеряться расстоянием, отделяющим жилье человека от Садового кольца.

То, что предлагают сегодня городские власти, по сути, и есть имущественное расселение. Кто не может самостоятельно приобрести себе жилье в Москве, пусть уезжает в область. В столице освободится место для транспорт­ных развязок, парков, детских садов (и коммерческого жилья, конечно). И очередь за муниципальными квартирами наконец-то сдвинется с места. Сейчас в ней 200 тыс. семей, им необходимо более 10 млн. «квадратов». Сегодня квартиры получают те, кто встал в очередь в 1989 году...

А что будет, когда начнется массовый снос ветхих домов и придется срочно расселять сотни тысяч человек? Московская обл., где себестоимость строительства жилья в полтора-два раза ниже столичной, кажется городским чиновникам идеальными выселками. Более того – они думают, что так кажется и москвичам. «Желающих переселиться в Подмосковье очень много. Дело в том, что все взаимосвязано, и разницы особо никакой нет», – сказал по этому поводу первый зам. мэра в правительстве Москвы, глава стройкомплекса Владимир Ресин. Он уточнил, что речь идет о подмосковных Люберцах, Новокуркине. И подчеркнул, что переселение будет добровольным.

«На самом деле это скрытый шантаж, – считает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. – Либо прочь из Москвы, либо ждите 10 лет, пока вас расселят. Этот проект придуман для освобождения территорий под коммерческую застройку». Уже сейчас чиновники предупреждают очередников, что ждать квартиры в черте города придется «неопределенно долго». На практике это может означать: «Пока не согласитесь уехать в Подмосковье». Либо людям будут предложены настолько плохие условия в Москве, что они вынуждены будут выбирать квартиру в области – несмотря на отсутствие там рабочих мест, неразвитую инфраструктуру. Кроме того, они лишатся весомого московского социального пакета с его льготами, надбавками к пенсии и т.п.

«Лучше будет только тем, кому нужен чистый воздух. У кого дети больные. У кого аллергия, сердечные заболевания. Единственный плюс переезда – экология. Все остальное – проигрыш, – уверен депутат Мосгородумы Михаил Москвин-Тарханов. – А пока не везде в области есть школы и больницы московского уровня. Люди переезжают через кольцевую дорогу – как в яму проваливаются. Молодые семьи еще как-то устраиваются. Многие ездят в Москву на работу, заполняя электрички так, что в них совсем невозможно влезть. Переселение очередников могло бы быть гораздо безболезненнее, если бы у нас между центром и областью шел мягкий европей­ский интеграционный процесс – объединение генеральных планов, унификация льгот, законодательства. Но это осуществимо только при доброй воле со стороны руководства Московской области. Но доброй воли у них в последнее время не наблюдается. Только конфликтность».

Завлечь москвичей за МКАД можно, если квартиры там будут больше и комфортнее тех, что предлагаются в Москве. Очередники не имеют права выбора района, в столице их селят в основном на восточной и юго-восточной окраинах, самых неблагополучных в плане экологии. Возможно, Подмосковье для многих из них действительно окажется лучшим вариантом. Другое дело люди, которых переселяют из домов, предназначенных под снос. По закону «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в Москве», жилье переселенцам (за исключением ЦАО) должно предоставляться в пределах района проживания. В ЦАО – в пределах округа. Их выманить «за город» сможет, скорее всего, только значительная компенсация в дополнение к квартире в области.

Кстати, участки под строительство московские власти покупают сейчас не только в Подмосковье, но и в других областях Центрального региона. Пока утверждают, что только под промышленные объекты, выводимые из города. А там – кто знает, вдруг и Подмосковья не хватит...