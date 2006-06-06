Против взлома есть приемы

СЦЕНАРИЙ №1. Елена П. присмотрела инвалидное кресло-каталку для своей четырехлетней дочери. Полгода женщина исправно откладывала деньги на эту недешевую вещь. Сбережения она хранила в обычной стеклянной банке. Однажды утром женщина отвезла дочь к няне, а сама отправилась на работу. Вернувшись, она увидела, что на хлипкой деревянной двери, ведущей в ее квартиру, взломан замок. Покупку инвалидного кресла пришлось отложить еще как минимум на полгода.



«Квартирные воры, как правило, открывают замок отмычкой. Чтобы злоумышленники не смогли этого сделать, установите металлическую дверь, оборудованную двумя-тремя надежными зам­ками. Если у вас для этого недостаточно средств, можно на обычной деревянной двери с внешней стороны укрепить коробку замка», - объясняет Алексей Бахромеев, руководитель пресс-службы Московского уголовного розыска.

Сценарий №2. Не успел один извест­ный московский коллекционер, проживающий на втором этаже сталинского дома, сесть в самолет (он собирался отдыхать в Европе), воры залезли в его квартиру через открытую форточку. Вынесли все, даже продукты из холодильника. Ущерб составил около 1 млн. долл. Сыщики говорят, что квартиру этого коллекционера за последние несколько лет «обчищали» уже четыре раза.

«Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! - призывает Николай Вишняков, старший оперуполномоченный Департамента уголовного розыска МВД. - Защитите окна решетками. Особенно они пригодятся жителям первых, вторых и последних этажей, а также тем, чьи окна «смотрят» на козырьки подъездов, газовые трубы, карнизы и пожарные лестницы. Воры готовы воспользоваться каждой вашей оплошностью. Не забывайте закрывать окна! Если ненадолго выходите из дома, возьмите за привычку оставлять включенным радио. Злоумышленник никогда не полезет в квартиру до тех пор, пока будет думать, что внутри кто-то есть».

Сценарий №3. Москвичка Марга­рита Николаевна, недавно отпраздновавшая 100-летний юбилей, и ее 70-летняя дочь Нина Валерьевна несколько лет откладывали из пенсии деньги на ремонт своей однокомнатной квартиры. Когда в шкатулке стало чуть больше 200 тыс. руб., старушки стали подыскивать ремонт­ных рабочих. Представившись бригадой строителей, домушники предложили старушкам сделать ремонт быстро и по сходной цене. Бабушки так обрадовались, что не постеснялись при злоумышленниках достать из шкатулки деньги на предоплату. Когда старушки пошли за хлебом, воры забрали резную шкатулку с деньгами и скрылись.

«Никогда никому не рассказывайте о своем благосостоянии, - сове­тует Николай Виш­­­няков. - Всегда най­дутся «добрые» люди, которые поделятся вашим секретом еще с кем-то. По цепочке информация рано или поздно дойдет до квартирных воров». Не пускайте в дом чужих людей. Если приглашаете рабочих, старайтесь выбирать крупные фирмы, которые готовы предоставить полную информацию о своих сотрудниках. Подружитесь с соседями. Если вы уезжаете в отпуск или на дачу, попросите их изредка проверять вашу дверь, вынимать из почтового ящика письма и газеты, избыток которых свидетельствует о вашем отсутствии».