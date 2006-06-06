«Зайцев» забодали «рогами»

«МОСГОРТРАНС» решил провести эксперимент: на трех марш­рутах, в автобусах и троллейбусах опустят «рога» турникетов. Пассажиры по-прежнему будут входить через переднюю дверь, «показывая» документы электронному устройству.

«Этот эксперимент позволит проверить, научились ли москвичи самостоятельно платить за проезд, - объясняет руководитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс» Ольга Терно. - Также проанализируем скорость наполнения автобуса: может быть, без «вертушки» люди смогут проходить внутрь быст­рее». Логическое завершение этих мероприятий - уничтожение «вертушки» во всех автобусах, троллейбусах и трамваях.

При новой системе многие москвичи, которые и рады будут заплатить, сделать этого не смогут. Толпа жаждущих ворваться в автобус всегда давила на впереди стоящих. Но пассажир не мог пройти до тех пор, пока «электронный кондуктор» не возвращал его билет. Теперь «вертушки» не станет - и люди будут заваливаться в салон единым потоком. Хорошо, если обойдется без увечий.

Еще один вопрос: почему люди, если «вертушку» снять, должны заходить только через переднюю дверь? Если открыть все двери, удастся избавиться от главного недостатка турникетов - автобусы больше не будут загружаться по полчаса. Сегодня транспортники уже не отважатся признать, что «электронные кондукторы», установка и обслуживание которых обошлись совсем не дешево, больше не нужны. Поэтому москвичей продолжат мучить остатками турникета и «одной дверью».