Москвичи свой выбор сделали

ПРОБЛЕМА выбора и ее решение - серьезный стресс (что заметил еще Шекспир). Оказываясь в супермаркете, где полки ломятся от разнообразного товара, москвичи, как объясняют психологи, испытывают сначала легкую эйфорию, потом начинают мучиться, не зная, что же положить в свою корзинку. Многие столичные жители уже «наигрались» в гипермаркеты, где вдоль витрин с одним видом продукта можно кататься на велосипеде, а значит, проблема выбора стоит еще острее. Если раньше одинокий холостяк мог съездить за продуктами в торговый центр за МКАД, то теперь для него размер выбираемого магазина, как и для большинства москвичей, определяется количеством покупок. За хлебом он пойдет в палатку за углом, еду на неделю купит в супермаркете в своем районе, затовариться для вечеринки предпочтет в гипермаркете.

Европейская привычка покупать продукты раз в неделю у нас только начала приживаться. Даже те, кто понимают, что это удобно, не могут отказать себе в удовольствии сбегать в будни за свежим хлебом или за чем-нибудь вкусненьким. Более того, отечественное производство пока не готово обеспечить растущую потребность ходить в магазин раз в неделю. Например, в США еда не портится в холодильнике неделями. Это касается и молочных продуктов - у нас же кефир, ряженка, творог так долго не хранятся. Но, может быть, это и хорошо. Многие эксперты небезосновательно считают: больше срок годности - больше вредных консервантов. Разве это нормально, что помидоры, например, не гниют две недели? Не слишком верят москвичи и европейским штучкам вроде распродаж и специальных акций. Мы более рациональны и сначала посчитаем, не липовые ли скидки.

Многие столичные покупатели до сих пор для себя не решили, что им важнее - комфорт или дешевизна. Так и мечутся между рынком и большими магазинами. «В столице работают супермаркеты двух типов, - комментирует Владимир Киселев, профессор кафедры менеджмента и маркетинга Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. - Представители западных торговых домов сначала исследуют спрос - выясняют, что нужно потребителям, и заказывают эти товары поставщикам. Цены в таких магазинах высокие, но и качество обслуживания на достойном уровне. Владельцы супермаркетов восточного типа предлагают поставщикам выложить на своих торговых площадях любой товар, обещая, что вернут им часть прибыли (что, кстати, происходит далеко не всегда). Люди раскупают еду и одежду, которые им приглянулись. Невостребованные товары возвращаются поставщикам. В супермаркетах восточного типа ассортимент небогатый, качество товаров нестабильное. Зато здесь низкие цены. Москвичи пока одинаково охотно ходят и в те и в другие магазины. А на практике это значит, что у владельцев магазинов нет стимула улучшать супермаркеты, то есть к «восточным» низким ценам добавлять «западный» комфорт».

Большинство москвичей делают покупки всегда в одних и тех же местах. Торговцам это на руку - они знают своих покупателей. Между магазинами сложилась внутренняя специализация: один супермаркет рассчитан на тех, кто победнее, другой на тех, кто побогаче, третий - на покупающих много, четвертый - на покупающих часто... Эти законы не работают только для центра города, где всегда много случайных людей и все товары дороги, и для гетто очень обеспеченных людей (Рублевка), где цены оторваны от действительности. Чужака из магазина не его класса, конечно, не выгонят. Но всеобщее осуждение заставит его уйти. Однажды на моих глазах сразу несколько клиентов в очереди и кассирша вслух осудили женщину, которая набрала полную тележку продуктов. Это было в магазине эконом-класса, где принято покупать только самое необходимое.

«За последние годы москвичи усвоили одно важное правило: если у них возникает даже малейшее сомнение в качестве товара, они его не купят, - продолжает Владимир Киселев. - Они справедливо считают, что даже очень дорогой товар может оказаться плохим. Люди научились читать этикетки и проверять срок годности».