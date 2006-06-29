Кто наживается на лесных пожарах?

СИНОПТИКИ прогнозируют засушливое, а значит, пожароопасное лето. Обстановка будет накаляться до середины ноября! Да и весна «зажгла»: как только сошел снег, в нескольких районах Подмосковья воспламенились торфяники, уничтожив три деревни. Недавно в Клинском районе разгорелся исключительный по масштабам пожар. Огнем был охвачен почти гектар леса. Пострадали дачные участки, железнодорожные пути, автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Причина пожара до сих пор не выяснена. И это не случайно.

Принято считать, что главная виновница возгораний - жаркая погода. Из-за нее случаются самые вредные пожары - торфяные. Кроме того, в МЧС уверены, что «масла в огонь» подливают безответственные граждане. Оставленный без присмотра костер во время выезда на шашлыки, непотушенный окурок, сжигание прошлогодней травы... Невнимательность приводит к масштабным бедст­виям. Чтобы исключить случайные пожары, МЧС даже закрыло туристам доступ в некоторые леса.

Но есть и другие причины возгораний, которые стараются не афишировать. Сотрудники правоохранительных органов ежегодно возбуждают уголовные дела по фактам умышленных поджогов. «Незадачливые дельцы поджигают лес, пытаясь таким образом скрыть незаконные вырубки», - рассказали в ГУВД Московской области. Другая криминальная схема. Злоумышленники страхуют на значительную сумму под видом большого коттеджа маленький недостроенный домик. Потом сами его поджигают, чтобы получить возмещение. Вместе с домом обычно загорается и лес (преступники сознательно выбирают участки подальше от других строений, чтобы не было лишних глаз). «Как правило, такие дела не раскрываются и остаются пылиться на архивных полках, - рассказывает Максим Дементьев, старший следователь по особо важным делам 6-го отд. Главного следст­венного управления столичного ГУВД. - Недавно до суда дошло ПЕРВОЕ в России уголовное дело по факту поджога дачных домов. Нам удалось доказать два эпизода - в садовом товариществе «Дружба» Клинского района и в деревне Скородумки Солнечногорского района. В результате Пресненский районный суд Москвы приговорил Ирину Исаеву и Леонида Сидорова, подпаливших застрахованные ими дома в этих садовых товариществах, к различным срокам лишения свободы. Но главный организатор до сих пор находится в розыске. Личность его не установлена. Кто знает, сколько еще раз он попытается провернуть эту махинацию?»

Кроме того, поджоги - оригинальный способ захвата земли. Пожарами «чистят» пространство для коттеджей. Злоумышленники разжигают огонь в лесу, затем он перекидывается на соседние деревушки. Очень «удобно» - сносить ничего не нужно... И отпадает необходимость возиться с несговорчивыми гражданами, которые отказываются расставаться со своими «сотками» и переезжать в городские квартиры. Тем, кто остался на пепелище, выбирать уже не приходится. Коммерсантов мало волнует, сколько леса они уничтожат «заодно». Бизнесмены радостно скупают опустевшие территории по дешевке, возводят там коттеджи и продают их. Поджог установить практически невозможно. На сегодняшний день за недостаточностью улик правоохранительными органами приостановлено несколько десятков таких уголовных дел...

Аргумент медиков

ПО ДАННЫМ Александра Голуба, представителя организации «Защита природы», профессора Высшей школы экономики, в столице из-за пожаров создается нездоровая экологическая ситуация, которая уносит жизни 11 тыс. человек ежегодно. От вредных веществ, которые ветер приносит на соседние с горящими территории, страдают прежде всего аллергики, астматики, сердечники. Особенно страшны воспламенившиеся торфяники. При пожаре они выделяют в атмосферу в два раза больше вредных веществ, чем обычный лес, охваченный огнем.