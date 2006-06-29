Водно-лесная тропа
№ 8(8) от 29.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]
ГУЛЯЮЩИМ всегда нравились Воробьевы горы. Но пока мало кто знает, что в прошлом году здесь открылась новая прогулочная зона - так называемый «экологический маршрут», организованный столичным Департаментом природопользования. К привычным красотам этого места (набережная Москвы-реки, Андреевский монастырь, пруды, густой лес из разных пород деревьев) добавились ухоженные дорожки, специально оборудованные пикниковые точки, вольеры с белками и фазанами, бесплатные экскурсии для всех желающих, многочисленные информационные стенды, рассказывающие об обитающих здесь животных, птицах, рыбах и растущих растениях. Есть шанс встретить в лесу ласку, летучую мышь, ежа, крота, белозубку, увидеть и услышать синицу, иволгу, соловья, посмотреть на плавающих в пруду карасей, окуней, плотву... Растения тоже удивят разнообразием. Чтобы попасть на тропу, поднимитесь вверх от станции метро «Воробьевы горы» (если вы на машине, то паркуйтесь на ул. Косыгина).
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