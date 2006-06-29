«Мертвые души»

РАНЬШЕ родители записывали своего ребенка сразу в несколько садиков, чтобы, по крайней мере, в одном из них досталось желанное местечко. Выстраивались очереди из «мертвых душ»: вроде бы учреждение укомплектовано, а в сентябре появляются «вакансии» за счет «отказников». Это превращалось в нервотрепку и для заведующих, которые не были уверены, сколько у них свободных мест, и для родителей, которые вынуждены сидеть на иголках, ожидая, удастся ли им «вписаться» в тот или иной детсад. Новая система приема позволит объективно оценить очередь в каждом районе и выяснить, где нужнее всего дополнительные дошкольные учреждения.

Теперь прием будет вестись в специальных центрах при Окружных управлениях образования. Туда должны обращаться все родители, которым необходимо определить ребенка в дет­сад. В центре им предложат на выбор несколько вариантов учреждений (это удобно, потому что туда стекается вся информация о «вакансиях») и оформят заявку, по которой ребенок гарантированно получит желаемое место. Родителям не нужно будет носиться по разным детсадам, а очереди избавятся от «мертвых душ». Кроме того, заведующие лишатся права решать, кого принимать, а кого - нет, так что станет меньше пространства для взяточничества. Старые очереди, расписанные по отжившей схеме, остаются в силе. Новая система для тех, кто еще не успел определить ребенка в детсад, начнет работать с 1 августа. Адреса центров смотрите на сайте столичного Департамента образования www.mosedu.ru.