Классика на века

ФОНТАНОВ-старожилов в Москве очень немного. Вод­ные забавы всегда были больше питерским делом. Самый старый столичный фонтан, по мировым меркам, почти ребенок - это знаменитый «Витали» на Театральной площади у Большого театра, построенный в 1835 году. Многие пожилые фонтаны плохо сохранились. Например, «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВВЦ нуждаются в ремонте. А денег в достаточном объеме нет. Вместо того чтобы ухаживать за старыми фонтанами, в нашем городе предпочитают возводить новые. На будущий год запланировано строительство фонтанов на ул. Пятницкой, у Рижского вокзала, на Кудринской площади, на Чонгарском бульваре. 17 бойких водяных источников, пускающих во все стороны струйки в Обводном канале, - столичное приобретение этого года.

До американского кубизма в сочетании с примитивизмом (там вода в самом центре города может бить просто из куба или из шара) нам далеко. Но чудные фонтаны у нас тоже есть. К примеру, странный фонтан на Третьяковской площади (открылся в этом году): скульптура из трех рам для картин, среди которых растет бронзовое дерево. Или лошади на Манежной площади, у которых предлагается гулять под хвостами. Мы пока не дотягиваем и до американских водных шоу, когда расцвеченные прожекторами струи, меняющие высоту и направление, «танцуют» под классическую музыку (подобные представления показывают, например, в ботаническом саду в Филадельфии). Музыкальный фонтан в парке Горького значительно меньше и «исполняет номера» в основном под отдельные короткие композиции. Столичные фонтаны все же тяготеют к классической архитектуре: помпезные чаши, ровные струйки, раз­меренные каскады и потоки можно найти на Поклонной горе, на Манежной площади, напротив мэрии, в городских парках...

Главное, в чем наши фонтаны выигрывают перед европейскими, - это в чистоте. Там воду закачивают в насосную систему раз в сезон, а у нас меняют почти каждую неделю - то ли для того, чтобы люди могли купаться в фонтанах (что законом, кстати, не запрещено), то ли из-за этого.

Аргумент депутата

МИХАИЛ Москвин-Тархнанов, председатель Комиссии по перспективному развитию и градостроительству Мосгордумы:

В Париже, Риме, Вене фонтанов гораздо больше, чем в Москве (у нас их свыше 200). Общая тенденция такова: чем южнее город, тем чаще в нем встречаются фонтаны. Но свой водный «лимит» мы пока не исчерпали. С каждым годом число фонтанов в столице возрастает. Все чаще водные «украшения» появляются в небольших скверах и парках на окраинах города. Думаю, это положительная тенденция. Фонтан создает уют в не до конца обжитых районах столицы - например, в Марьино. Кроме того, он формирует здоровую обстановку в городе. Замечали, что рядом с фонтанами дышится легче? Это экологический и психологический эффект.