Московские школьники посоревнуются в рисовании комиксов

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31 января 2022, 21:53

Ученики московских школ в возрасте от 10 до 18 лет, а также их родители, могут принять участие в онлайн-конкурсе «Арт-битва снеговиков на страницах комиксов». До 20 февраля на сайте проекта принимаются индивидуальные и командные проекты. Организаторами конкурса выступают Департамент образования и науки города Москвы и Московский дворец пионеров.

«В современном информационном мире, где важны не только факты и события, но и эмоции, комиксы занимают одно из лидирующих мест. В них есть место всем существующим жанрам литературы – от приключений до трагедии, от детского рассказа до взрослого графического романа. Это очень интересный и многогранный жанр», – рассказал куратор конкурса, руководитель школы комикса Московского дворца пионеров Алексей Иорш.

Работы, посвященные приключениям снеговиков, принимают в трех номинациях: «Лучший комикс», «Лучший стрип» и «Лучшая манга». Кроме того, в дистанционном формате участники конкурса смогут получить консультации от экспертов комикс-индустрии. Работы будут оценивать профессиональные художники, комиксисты и сценаристы.

Итоги соревнований будут подведены 6 марта, а лучшие работы опубликованы на сайте конкурса. Для победителей подготовлены призы.

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