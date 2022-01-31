Новый штамм – под контролем

Аргументы Недели → Город М 13+

31 января 2022, 12:26 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

В столице распространяется штамм «омикрон». Количество заболевших – огромное, а вот статистика госпитализаций говорит о том, что вводить жесткий локдаун необходимости нет. Власти Москвы, благодаря действующим ковидным ограничениям, держат ситуацию под контролем.



Гибкая стратегия борьбы с коронавирусом, изначально выбранная в столице, сочетает комплекс как ограничений, так и мер поддержки наиболее уязвимых категорий населения. Москва динамично реагирует на меняющуюся эпидемиологическую обстановку, не прибегая, например, к закрытию заведений или введению пропусков. И правительство, и сами жители понимают – город не может быть парализован. По необходимости власти вводят и отменяют те или иные ограничения. Задача москвичей в этой ситуации – помнить о безопасности. Носить маски в транспорте и других общественных местах, пользоваться санитайзерами, соблюдать социальную дистанцию и, конечно, вакцинироваться и ревакцинироваться – да, все это по-прежнему крайне важно.



Без действующих сегодня ограничений не обойтись, но все они как никогда оправданы. В отличие от многих крупных городов в других странах, в Москве нет бессмысленных и абсурдных решений. Работают рестораны, торговые центры, музеи, кинотеатры, не останавливаются стройки. В очной форме проходят занятия в школах, маленькие москвичи ходят в детские сады, посещают кружки. Карантин вводится только в коллективах с выявленными случаями заболевания.



Сегодня в Москве действует самоизоляция с блокировкой транспортных карт для жителей старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Это связано с тем, что данные категории граждан сильнее других подвержены именно тяжелому течению болезни, что подтверждают цифры.



Сохраняется дистанционный режим работы в отношении не менее 30% сотрудников. Многие компании уже давно приспособились к удаленному формату. Так мы не перегружаем транспорт, в одном офисном помещении не сидит большое количество человек. Это не распространяется на специалистов, чье присутствие на работе необходимо.



В столице запрещены массовые публичные мероприятия. Парады, шествия, акции, большие религиозные праздники пока отменены.



Кружи и секции программы «Московское долголетие» проводятся в двух форматах — онлайн и на свежем воздухе. Посещать уличные занятия могут участники, которые сделали прививку от коронавируса или переболели им в течение последних шести месяцев. Многие люди «серебряного возраста» уже вовсю освоили новые технологии и активно общаются, занимаются гимнастикой и узнают новое онлайн, не выходя из дома.



В Москве продолжается культурная жизнь, но с некоторыми ограничениями. При количестве посетителей более 500 человек, у них должен быть QR-код о прохождении вакцинации, при этом, например, концертный зал может быть весь заполнен. Если зрителей меньше, пускают и без сертификата, но между ними должна быть большая дистанция.



Предъявить QR-код просят в театрах и музеях. Заполняемость должна быть не более 70% мест. Большинство столичных учреждений культуры уже адаптировались к этим мерам, проверка сертификатов не вызывает трудностей.



Рестораны, кафе, бары работают, как и в доковидные времена. Единственный запрет по понятным причинам – на курение кальяна.



При появлении первых признаков ОРВИ есть несколько вариантов. С недавних пор москвичам врачи начали предоставлять аудиоконсультации, для этого необходимо заполнить заявку с помощью электронной формы на портале Мэра Москвы mos.ru. Также можно обратиться к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи, даже если вы к ней не прикреплены, либо с помощью системы ЕМИАС.ИНФО или портала mos.ru прийти в назначенное своё время. Очередей в медучреждениях практически нет, время ожидания не превышает полчаса. И, безусловно, в случае маломобильности или тяжелого течения заболевания жители столицы могут вызвать врача на дом, набрав номер 122. Напоминаем, что в Москве, кроме того, работают пункты бесплатного экспресс-тестирования на ковид.



Врач московской клинической больницы №52 Александр Ванюков рекомендует обращаться к медикам в том случае, если температура не спадает около двух дней, и при симптомах интоксикации и одышке. «Все должно быть в рамках здравого смысла. Если вы чувствуете, что резко ухудшается самочувствие, то не надо два дня ждать, если более-менее приемлемое самочувствие, и нет одышки, нет факторов риска, то нет смысла попадать в больницу», – говорит медик.



Как отметил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, признаки заражения «омикроном» схожи с простудой. В отличие от других вариантов инфекции, он более заразен, но не так сильно бьет по бронхам и вообще переносится легче. Тем не менее расслабляться все равно нельзя. Всем, кто чувствует признаки ОРВИ, врач настоятельно рекомендует оставаться дома и применять препараты для лечения вируса. Необходимо промывать горло и нос антисептиком на водной основе, принимать витамин C и пить больше жидкостей.



Ситуация с ковидом в столице сегодня полностью под контролем, действующие ограничения и принятые меры в сфере здравоохранения ежедневно спасают сотни жизней. Многое зависит от нас самих. Так что, соблюдаем меры предосторожности и сохраняем бдительность.

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