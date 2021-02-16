Почему Собянин взял на себя роль лидера в борьбе с ковидом?

Аргументы Недели → Город М 13+

16 февраля 2021, 18:41

Photographer: © Kremlin Pool

«Потому что он получил этот удар первым. Всё началось с Москвы. И в администрации Москвы дураков нет. Поэтому они четко понимают, что распространение этой заразы начинается во всём мире с хабов крупнейших городов. Из-за границы все приезжали в Москву и везли сюда ковид. Живем тут нос к носу живем в плотной городской среде. Поэтому Сергей Семёнович сделал очень важную вещь - он первым начал трясти управленческую систему», - рассказала в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор географических наук Наталья Зубаревич.



«Собянин своими действиями показывал пример остальным. Тем, до которых ещё не докатилось, но очень скоро докатится. И ведь не все учились на его ошибках и верных шагах. Кто-то в силу собственной дурости вообще всё перекрывал, кто-то, наоборот, махнул рукой, мол, пронесёт. Тверь, например, город вольный, там вообще никто ничего не перекрывал и не закрывал. А Екатеринбург закрывался на все замки. По-разному все делали. Ведь не было проверенных инструкций, каждый соотносил ситуацию со своим пониманием серьёзности ситуации.



Оптимизация здравоохранения в сельской местности и малых городах - это не проблема ковида. Это проблема обычной жадности. Мелкие медпункты экономически не выгодны. А что заболевшая бабка просто не доедет до крупной больницы - ну, прости, бабка, ничего личного, просто бизнес. Эта совершенно позорная история оптимизации здравоохранения - приговор Минздраву и Минфину. Сейчас пошёл откат назад, возвращают ФАПы. И правильно делают! Потихоньку восстанавливают функции районных больниц. Там же осталась только Скорая помощь!»



Подробности смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



