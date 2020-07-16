В первом полугодии Москва сэкономила на закупках более 20 млрд

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16 июля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В первом полугодии 2020 года столичные заказчики по 44-ФЗ заключили 178,6 тысячи контрактов на общую сумму 459,3 млрд рублей, при этом размер экономии госзаказчиков составил более 20 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Лидирующими отраслями по объему закупок стали строительство и ремонт объектов, поставка детского питания, лекарственных средств и медицинских расходных материалов.

«Конкуренция на торгах в этом году в среднем 4-5 участников на лот, в результате общая экономия по итогам заключенных контрактов составила более 20 млрд рублей. При этом, общая сумма контрактов в первом полугодии этого года составила 459,3 млрд рублей, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Самыми активными участниками госзакупок являются субъекты малого предпринимательства, с ними было заключено 115 тысяч сделок, 64% из общего числа контрактов, на 150 млрд рублей», – пояснил вице-мэр.

С ростом активности пользователей на Портале поставщиков введены дополнительные сервисы, которые упрощают закупочный процесс и делают его более прозрачным.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, на Портале поставщиков существенно выросли и показатели в сфере закупок малого объема, до 600 тысяч рублей. «За первое полугодие было заключено более 132 тысяч таких контрактов на общую сумму почти 14 миллиардов рублей», - уточнил он.

С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в 44-ФЗ, которые сделали участие в закупках более доступным для субъектов малого предпринимательства. Теперь заказчики, по контрактам которых не предусмотрен аванс, могут не требовать от поставщика банковских гарантий или внесения денежных средств. Заказчикам также разрешено изменять цену и сроки контрактов без наложения на исполнителей санкций по неустойкам. Кроме того, с 1 июля 2020 года в контрактное законодательство внесены изменения, направленные на снижение финансовой нагрузки для участников закупок. Например, минимальный размер обеспечения исполнения контракта снижен в двадцать раз, с 10% от НМЦК (начальной максимальной цены контракта) до 0,5%. При проведении конкурсов и аукционов заказчику больше не нужно устанавливать требование об обеспечении гарантийных обязательств. Это позволило существенно снизить барьеры для бизнеса, желающего зайти на рынок закупок.