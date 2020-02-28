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Столичная женская консультация стала доступнее

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Столичная женская консультация стала доступнее

На сайте mos.ru теперь можно записаться на женскую консультацию посредством Интернета. Причём москвички могут выбрать любую городскую клинику. О данном новшестве сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

За последние годы в сферу здравоохранения активно внедряются цифровые технологии. К единой информационной системе подключены практически все поликлиники столицы. Сервис разработан московскими специалистами, Департаментом здравоохранения и Комитетом государственных услуг.

Люди могут записаться на получение медицинских услуг в режиме онлайн. Теперь женщинам стало намного удобнее обращаться за помощью к узким специалистам. Не нужно тратить время, чтобы взять талон или подать заявление. Записаться к специалисту можно не выходя из дома, но надо иметь полис обязательного медицинского страхования. При его отсутствии записаться к врачу можно только посетив поликлинику. Услуга предоставляется в течение нескольких дней. Всего в Москве работает более 130 женских консультаций.

Для того, чтобы получить услугу онлайн, требуется зайти на сайт mos.ru и выбрать раздел «Прикрепление к женской консультации». После этого необходимо ввести данные паспорта, полиса.  При помощи системы поиска можно найти ближайшую клинику или воспользоваться рекомендованными. При успешной регистрации уведомление приходит в личный кабинет пользователя или на электронную почту.

Портал предупреждает, что менять медицинское учреждение можно не более одного раза в год. Женские консультации в настоящее время являются подразделениями роддомов и больниц. Специалисты ведут пациентку во время всего периода беременности.

ПВ

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