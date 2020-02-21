Дома на месте кладбищ далеко не самое приятное явление для жителей будущих жилых комплексов. Но с ХХ века Россия стала активно ликвидировать старинные кладбища Москвы. По сути, это было правильным решением, поскольку древние захоронения очень мешали развиваться инфраструктуре столице, нарушали санитарные нормы построек вблизи с захоронениями.
На вопрос, неужели похоронных мест было так много, что их приходилось убирать, ответ однозначен – да. Во времена Российской империи кладбища строились в зависимости от расположения церквей, монастырей. А христианство, которое начало прогрессировать со времен Киевской Руси, обязывало хоронить предков на территории священного места. В Москве церкви были практически на каждом шагу, соответственно рядом с ними разрастались и захоронения. К ХХ веку столица имела около 300 старинных кладбищ разных масштабов.
Интересным сведением есть отношения царей к Московским погостам. Казалось бы, в 1700 года, когда все отвоевывали земли, никому не было дела до мертвых и похоронных мест. Но нет. Петр 1 один из первых правителей, который запретил хоронить сельчан в пределах государственных объектов, а именно центрального здания Москвы - Кремля. Закон был принят, поскольку трупные яды, запахи травили народ через питьевую воду. Уже в 1723 году Петр 1 выпустил полноценный указ о том, что захоронения в пределах города запрещены. Москвичи не восприняли закон, отчасти говоря – никак. Посчитав, что царь совсем рехнулся и забыл о божеских канонах.
Если не получилось у мужчины – получится у женщины. За «похоронный процесс» взялась императрица Елизавета Петровна. Ее не так волновало здоровье населения, как совершенно неэстетичный вид московской земли. Елизавета сумела организовать священников и архитекторов и создать первое кладбище за пределами современной столицы. В 1750 году около кладбища построили Лазаревскую церковь. Москвичам такой подход не понравился, они были уверены, что так хоронят только безбожников. Но времена чумы не оставили никому выбора и ненавистное место стало священным, ведь находилось ближе всех к Москве, в отличие от новых построенных кладбищ.
Имея представление о положении московских похоронных процессов, можно перейти к основной части. Предлагаем рассмотреть современные объекты и узнать, что случилось с исчезнувшими кладбищами Москвы. Вы узнаете, какие новые здания стоят на территории бывших кладбищ, чтобы особо суеверные точно не купили там квартиру.
- Топ-12 историй московских кладбищ.
- Дома на кладбище в Москве опасно или суеверно?
- Жилые дома построенные на кладбищах.
- Не снесённые, но закрытые кладбища Москвы.
«В России помимо священных похоронных мест были «убогие дома». Туда попадали все мёртвые грешники, самоубийцы, воры. Всего их построили 4, со временем на месте «убогих домов» выстроились переулки, монастыри, дорожно-транспортные проспекты».
Карта старых кладбищ ТОП-12
Многие жители Москвы вряд ли интересуются постройками в своём городе. Печальная статистика уличных опросов показывает, что основы истории слегка помнят наши родители, но никак не молодое поколение. Из 10 опрашиваемых на исторические вопросы о Москве, отвечает только 1 человек, и то в общих чертах. Поэтому, не удивительно будет, если молодые семейные пары купили новую квартирку на месте старого кладбища. Чтобы не совершать столь пугающих и дорогих покупок, знакомьтесь с 12-тью бывшими кладбищами и новыми зданиями столицы.
- Кожуховское кладбище и Холерное кладбище разделили одну территорию на двоих. Кожуховское построили в 1771 году, а Холерное в 1817. Уничтожили их одновременно, приблизительно в 1935 году. Теперь на месте захоронений стоят промышленные заводы. Для работников компании «Мостелефонстрой» были выстроенные рестораны и кафе быстрого питания. Далеко не все сотрудники предприятий знают, что стояло на этих землях в 1800-1900 года. А знающих граждан – ничего не смущает.
- Бирюлевское кладбище. Основано в 1800 годах, под снос попало в 1975 году. На территории выстроили небольшой, спокойный скверик. О кладбище напоминает лишь святой храм Николая Чудотворца. Его реконструировали два раза после пожаров силами советских властей. В сквере высадили большое количество берёзок и листовых деревьев.
- Дорогомиловское кладбище в Москве, где находится? Всем известная набережная Тараса Шевченко, это бывший погост дорогомиловского захоронения. Тянулся вплоть до двенадцатых домов, на проспекте Кутузова. Но помимо масштабности древнего кладбища, о нем есть ещё пару интересных фактов. Основали на момент эпидемии чумы, в 1771. Сенат отдал приказ о запрете похоронных процедур внутри Москвы. Территорию кладбища разделили на две секции: еврейское и караимское захоронения. Существовало до 1940 годов. Перед войной началась массовая застройка жилых комплексов от властей СССР. Правительство пошло на уступки родственникам умерших людей. Власть предложила перехоронить прах на другое кладбище и помогла провести этот процесс. Оставшиеся могилы убрали самостоятельно, а также снесли древнюю Церковь Елизаветы. Территорию несколько раз рассматривали под различные проекты, а в 2000 годах построили офисное здание, тросовый мост. Образовался микрорайон с новостройками. Сейчас инвесторы борются за земли бывшего кладбища, желая возвести элитный жилой комплекс.
- Кладбище на старой деревне - Филивское. Оно считается маленьким, поскольку в его окрестностях располагалась небольшая деревушка. Особо интересной истории у места – нет. В 1959 году было построено здание Гозрана. Работает по сегодняшний день.
- Шелепихинское захоронение. В начале 2000 годов на территории возвели детский садик №1929. Ближе к ХХI столетию археологи и просто народ привыкли к застройкам и спокойно отнеслись к созданию садика для детей. В Европе большинство кладбищ имеют ту же участь, что и в Москве, поэтому значение такой застройке уже давно никто не придаёт. ;
- Тропарское кладбище находится на юго-западе Москвы. Раньше в окрестности находилось село Тропаево. На данный момент территория отлично служит Российскому медицинскому университету имени Пирогова. К слову, рядом с вузом располагалось бывшее холерное кладбище, сейчас медицинский центр «Практика».
- Семёновский военный погост. Второе название Семеновскому кладбищу. Почему военный? – на нем хоронили солдат различных войн. Массовое избавление от погостов захватило и это место. В 1935 году его снесли и выстроили техническое предприятие «Салют». Остатки кладбища убрали в 1970-х годах, расположив рельсы для трамваев. В 2018 году власти Москвы собирались создать мемориал в память о погибших солдатах, но ход проекту так и не дали.
- Симонов монастырь. Территория пережила целый ряд событий и построек. Когда-то на землях бывшего кладбища был палац Спорта, предприятие ЗИЛ. Также, в 2017 году ЗИЛ забрал палац под своё руководство и сделал из него дворец культуры. Рядом стоит уцелевшая церковь Рождества Святой Богородицы. Под постройками заводов лежат известные русские цари, представители дворянства.
- Кладбище города Люблине. Люблин – бывший районный центр Московской области. Своё начало берет с 1635 года. Находилось между Спортивным проездом и Краснодарской улицей. Просуществовав 300 лет - закрыли. До 1960 годов на нем уже не могли хоронить, а после и вовсе убрали. Теперь на одной из прилагающих территорий стоит школа № 335 и детское футбольное поле. Удивительно, что большинство жителей района даже не знали о существовании древнего захоронения.
- Дегунинское кладбище прекратило работу в 1989-х годах. На его месте возвели серьёзный хирургический центр для лечения глаз. Находится на Кореновском шоссе, называется «Центр Микрохирургии глаз имени Святослава Федорова». С академией глаз, территорию делит обычный парковый сквер, в котором много пациентов любят проводить время.
- Братское кладбище лежит на пересечении улицы Песчаной и Новопесчаной. Никакой интересной истории с ним не произошло, да и существовало оно совсем мало. Но многих знающих, привлекало название «Братское». Оно основано в 1915 году для погибших в Первой Мировой войне. Спустя 10 лет его закрыли. Ещё 10 лет оно стояло и ждало свою участь. В 1935 окончательно доделали парк имени Чапаева. Рядом был ещё один погост, назывался «Арбатец», его также снесли и построили жилой микрорайон.
- Кладбища женского монастыря. В 1842 году состоялось открытие погоста. В момент, оно стало популярным и аристократичным захоронением. Считалось одним из самых красивых, поскольку украшалось коваными цветами, дорогими памятниками. В земле этой территории лежат публицисты, поэты, архитекторы и скульпторы, художники и учёные. Сейчас на месте захоронения великих людей стоит жилой комплекс.
В Москве не так много закрытых кладбищ. Как только закрывается одно, на его месте в ближайшие 10 лет возводится новая идея архитекторов или бизнесменов. Насколько это правильно – у каждого своё мнение. Не сократив число кладбищ Москвы в 1900 годах, сейчас бы столица выглядела, как один сплошной погост, а с другой стороны имена многих людей забыты. Многие жители главного города уже не могут прийти навестить погибших родственников. Вопрос очень тонкий и не самый приятный. Но все что не делается – всё к лучшему. Страна, Москва развивается, а не стоит на месте с древними канонами. И это правильное решение для ритма современной жизни.