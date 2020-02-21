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21 февраля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

дома на кладбищах в Москве,pixabay.com

Дома на месте кладбищ далеко не самое приятное явление для жителей будущих жилых комплексов. Но с ХХ века Россия стала активно ликвидировать старинные кладбища Москвы. По сути, это было правильным решением, поскольку древние захоронения очень мешали развиваться инфраструктуре столице, нарушали санитарные нормы построек вблизи с захоронениями.

На вопрос, неужели похоронных мест было так много, что их приходилось убирать, ответ однозначен – да. Во времена Российской империи кладбища строились в зависимости от расположения церквей, монастырей. А христианство, которое начало прогрессировать со времен Киевской Руси, обязывало хоронить предков на территории священного места. В Москве церкви были практически на каждом шагу, соответственно рядом с ними разрастались и захоронения. К ХХ веку столица имела около 300 старинных кладбищ разных масштабов.

Интересным сведением есть отношения царей к Московским погостам. Казалось бы, в 1700 года, когда все отвоевывали земли, никому не было дела до мертвых и похоронных мест. Но нет. Петр 1 один из первых правителей, который запретил хоронить сельчан в пределах государственных объектов, а именно центрального здания Москвы - Кремля. Закон был принят, поскольку трупные яды, запахи травили народ через питьевую воду. Уже в 1723 году Петр 1 выпустил полноценный указ о том, что захоронения в пределах города запрещены. Москвичи не восприняли закон, отчасти говоря – никак. Посчитав, что царь совсем рехнулся и забыл о божеских канонах.

Если не получилось у мужчины – получится у женщины. За «похоронный процесс» взялась императрица Елизавета Петровна. Ее не так волновало здоровье населения, как совершенно неэстетичный вид московской земли. Елизавета сумела организовать священников и архитекторов и создать первое кладбище за пределами современной столицы. В 1750 году около кладбища построили Лазаревскую церковь. Москвичам такой подход не понравился, они были уверены, что так хоронят только безбожников. Но времена чумы не оставили никому выбора и ненавистное место стало священным, ведь находилось ближе всех к Москве, в отличие от новых построенных кладбищ.

Имея представление о положении московских похоронных процессов, можно перейти к основной части. Предлагаем рассмотреть современные объекты и узнать, что случилось с исчезнувшими кладбищами Москвы. Вы узнаете, какие новые здания стоят на территории бывших кладбищ, чтобы особо суеверные точно не купили там квартиру.

Топ-12 историй московских кладбищ.

Дома на кладбище в Москве опасно или суеверно?

Жилые дома построенные на кладбищах.

Не снесённые, но закрытые кладбища Москвы .

«В России помимо священных похоронных мест были «убогие дома». Туда попадали все мёртвые грешники, самоубийцы, воры. Всего их построили 4, со временем на месте «убогих домов» выстроились переулки, монастыри, дорожно-транспортные проспекты».

Карта старых кладбищ ТОП-12

Многие жители Москвы вряд ли интересуются постройками в своём городе. Печальная статистика уличных опросов показывает, что основы истории слегка помнят наши родители, но никак не молодое поколение. Из 10 опрашиваемых на исторические вопросы о Москве, отвечает только 1 человек, и то в общих чертах. Поэтому, не удивительно будет, если молодые семейные пары купили новую квартирку на месте старого кладбища. Чтобы не совершать столь пугающих и дорогих покупок, знакомьтесь с 12-тью бывшими кладбищами и новыми зданиями столицы.

Кожуховское кладбище и Холерное кладбище разделили одну территорию на двоих. Кожуховское построили в 1771 году, а Холерное в 1817. Уничтожили их одновременно, приблизительно в 1935 году. Теперь на месте захоронений стоят промышленные заводы. Для работников компании «Мостелефонстрой» были выстроенные рестораны и кафе быстрого питания. Далеко не все сотрудники предприятий знают, что стояло на этих землях в 1800-1900 года. А знающих граждан – ничего не смущает. Бирюлевское кладбище. Основано в 1800 годах, под снос попало в 1975 году. На территории выстроили небольшой, спокойный скверик. О кладбище напоминает лишь святой храм Николая Чудотворца. Его реконструировали два раза после пожаров силами советских властей. В сквере высадили большое количество берёзок и листовых деревьев. Дорогомиловское кладбище в Москве, где находится? Всем известная набережная Тараса Шевченко, это бывший погост дорогомиловского захоронения. Тянулся вплоть до двенадцатых домов, на проспекте Кутузова. Но помимо масштабности древнего кладбища, о нем есть ещё пару интересных фактов. Основали на момент эпидемии чумы, в 1771. Сенат отдал приказ о запрете похоронных процедур внутри Москвы. Территорию кладбища разделили на две секции: еврейское и караимское захоронения. Существовало до 1940 годов. Перед войной началась массовая застройка жилых комплексов от властей СССР. Правительство пошло на уступки родственникам умерших людей. Власть предложила перехоронить прах на другое кладбище и помогла провести этот процесс. Оставшиеся могилы убрали самостоятельно, а также снесли древнюю Церковь Елизаветы. Территорию несколько раз рассматривали под различные проекты, а в 2000 годах построили офисное здание, тросовый мост. Образовался микрорайон с новостройками. Сейчас инвесторы борются за земли бывшего кладбища, желая возвести элитный жилой комплекс. Кладбище на старой деревне - Филивское. Оно считается маленьким, поскольку в его окрестностях располагалась небольшая деревушка. Особо интересной истории у места – нет. В 1959 году было построено здание Гозрана. Работает по сегодняшний день. Шелепихинское захоронение. В начале 2000 годов на территории возвели детский садик №1929. Ближе к ХХI столетию археологи и просто народ привыкли к застройкам и спокойно отнеслись к созданию садика для детей. В Европе большинство кладбищ имеют ту же участь, что и в Москве, поэтому значение такой застройке уже давно никто не придаёт. ; Тропарское кладбище находится на юго-западе Москвы. Раньше в окрестности находилось село Тропаево. На данный момент территория отлично служит Российскому медицинскому университету имени Пирогова. К слову, рядом с вузом располагалось бывшее холерное кладбище, сейчас медицинский центр «Практика». Семёновский военный погост. Второе название Семеновскому кладбищу. Почему военный? – на нем хоронили солдат различных войн. Массовое избавление от погостов захватило и это место. В 1935 году его снесли и выстроили техническое предприятие «Салют». Остатки кладбища убрали в 1970-х годах, расположив рельсы для трамваев. В 2018 году власти Москвы собирались создать мемориал в память о погибших солдатах, но ход проекту так и не дали. Симонов монастырь. Территория пережила целый ряд событий и построек. Когда-то на землях бывшего кладбища был палац Спорта, предприятие ЗИЛ. Также, в 2017 году ЗИЛ забрал палац под своё руководство и сделал из него дворец культуры. Рядом стоит уцелевшая церковь Рождества Святой Богородицы. Под постройками заводов лежат известные русские цари, представители дворянства. Кладбище города Люблине. Люблин – бывший районный центр Московской области. Своё начало берет с 1635 года. Находилось между Спортивным проездом и Краснодарской улицей. Просуществовав 300 лет - закрыли. До 1960 годов на нем уже не могли хоронить, а после и вовсе убрали. Теперь на одной из прилагающих территорий стоит школа № 335 и детское футбольное поле. Удивительно, что большинство жителей района даже не знали о существовании древнего захоронения. Дегунинское кладбище прекратило работу в 1989-х годах. На его месте возвели серьёзный хирургический центр для лечения глаз. Находится на Кореновском шоссе, называется «Центр Микрохирургии глаз имени Святослава Федорова». С академией глаз, территорию делит обычный парковый сквер, в котором много пациентов любят проводить время. Братское кладбище лежит на пересечении улицы Песчаной и Новопесчаной. Никакой интересной истории с ним не произошло, да и существовало оно совсем мало. Но многих знающих, привлекало название «Братское». Оно основано в 1915 году для погибших в Первой Мировой войне. Спустя 10 лет его закрыли. Ещё 10 лет оно стояло и ждало свою участь. В 1935 окончательно доделали парк имени Чапаева. Рядом был ещё один погост, назывался «Арбатец», его также снесли и построили жилой микрорайон. Кладбища женского монастыря. В 1842 году состоялось открытие погоста. В момент, оно стало популярным и аристократичным захоронением. Считалось одним из самых красивых, поскольку украшалось коваными цветами, дорогими памятниками. В земле этой территории лежат публицисты, поэты, архитекторы и скульпторы, художники и учёные. Сейчас на месте захоронения великих людей стоит жилой комплекс.

В Москве не так много закрытых кладбищ. Как только закрывается одно, на его месте в ближайшие 10 лет возводится новая идея архитекторов или бизнесменов. Насколько это правильно – у каждого своё мнение. Не сократив число кладбищ Москвы в 1900 годах, сейчас бы столица выглядела, как один сплошной погост, а с другой стороны имена многих людей забыты. Многие жители главного города уже не могут прийти навестить погибших родственников. Вопрос очень тонкий и не самый приятный. Но все что не делается – всё к лучшему. Страна, Москва развивается, а не стоит на месте с древними канонами. И это правильное решение для ритма современной жизни.