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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Столице России вручена премия Transport Ticketing Global

, 01:57 [ «Аргументы Недели» ]

Столице России вручена премия Transport Ticketing Global

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил, что столице присвоена международная премия Transport Ticketing Global. Награда вручена за внедрение лучшей билетной системы.

Итоги конкурса подводили в Лондоне. Московские участники боролись с очень серьёзными конкурентами, среди которых можно выделить немецкие железные дороги и британскую транспортную компанию.

Карта «Тройка» была отдельно удостоена награды в номинации «Лучшая технология». Жюри высоко оценило работу Единого диспетчерского центра столичного метро, а также современных клиентских сервисов.

Transport Ticketing Global является крупнейшей международной премией. Лидера транспортных отраслей со всего мира определяют самые лучшие проекты билетной сферы.

Развитие билетной системы позволило решить проблему с очередями в кассах метро. Благодаря проекту удалось также улучшить экологию и сократить значительные средства на производстве билетов.

Благодаря единой карте «Тройка» пассажиры столицы могут беспрепятственно пользоваться любым видом транспорта.

С 2013 года было продано более 30 миллионов карт. Их также можно использовать для походов в музеи, галереи, в поездках на поездах «Аэроэкспресса».

Москвичи теперь могут с помощью карт "Тройка" собирать бонусы и скидки от разных компаний, в которых они осуществляют покупки: аптеки, магазины, кинотеатры.

ПВ

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