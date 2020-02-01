Столице России вручена премия Transport Ticketing Global

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1 февраля 2020, 01:57 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил, что столице присвоена международная премия Transport Ticketing Global. Награда вручена за внедрение лучшей билетной системы.



Итоги конкурса подводили в Лондоне. Московские участники боролись с очень серьёзными конкурентами, среди которых можно выделить немецкие железные дороги и британскую транспортную компанию.



Карта «Тройка» была отдельно удостоена награды в номинации «Лучшая технология». Жюри высоко оценило работу Единого диспетчерского центра столичного метро, а также современных клиентских сервисов.



Transport Ticketing Global является крупнейшей международной премией. Лидера транспортных отраслей со всего мира определяют самые лучшие проекты билетной сферы.



Развитие билетной системы позволило решить проблему с очередями в кассах метро. Благодаря проекту удалось также улучшить экологию и сократить значительные средства на производстве билетов.



Благодаря единой карте «Тройка» пассажиры столицы могут беспрепятственно пользоваться любым видом транспорта.



С 2013 года было продано более 30 миллионов карт. Их также можно использовать для походов в музеи, галереи, в поездках на поездах «Аэроэкспресса».



Москвичи теперь могут с помощью карт "Тройка" собирать бонусы и скидки от разных компаний, в которых они осуществляют покупки: аптеки, магазины, кинотеатры.



