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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Инновационный кластер Москвы расширил состав участников

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Инновационный кластер Москвы расширил состав участников

В 2020 году к инновационному кластеру Москвы присоединилось 200 научно-исследовательских предприятий. На сегодняшний день их общее количество составляет порядка 700 различных организаций.

Среди самых известных предприятий можно назвать Институт пластмасс, Центр генетики имени Н.Бочкова и другие организации. Отдельно нужно выделить таких участников кластера как фонд «Сколково», корпорацию «Роснано», МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана.Таким образом кластер состоит из производственных предприятий, технопарков и различных научных институтов.

Столичные власти и федеральные органы уделяют большое внимание развитию бизнеса, научных организаций. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что исследовательская база кластера позволит проводить научную экспертизу многих проектов.

Научно-исследовательские предприятия проводят разработку современных технологии по изучению полимерных материалов, лазерной физики, неорганической химии. Благодаря кластеру можно внедрять инновации в бизнес, промышленные предприятия, образовательные учреждения. Участники кластера могут контактировать между собой благодаря онлайн-платформе i.moscow. На ней можно найти заказчиков, партнёров, а также помещения для организации производства.

ПВ

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