"Старая Москва" вернет себе историческую высоту

В Москве будет снижена высотность застройки для сохранения исторического силуэта города. Отраслевая схема высотных ограничений была принята сегодня на заседании городского правительства.



Заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин отметил, что "для города она /отраслевая схема/ принесет существенную пользу, самое главное – позволит разуплотнить город, потому что сегодняшние ограничения, которые мы применяем – это до 100 м. Будет до 75 м, что позволит снизить и нагрузку на улично-дорожную сеть".

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что это не касается "тех решений, которые уже были приняты" до утверждения документа.

По словам заместителя мэра, новая схема предусматривает сохранение исторически сложившегося силуэта столицы, ценных особенностей городского ландшафта. Высотные ограничения на территории Москвы определены на основании расчета с наиболее значимых точек восприятия объектов культурного наследия.

Для всех административных округов города разработаны дополнительные карты-схемы основных визуально-ландшафтных характеристик и высотных ограничений застройки. Как считают разработчики документа, установление высотных ограничений в границах зон регулируемой застройки и хозяйственной деятельности, а также в ценных секторах обзора объектов культурного наследия /вне зон охраны/ позволит упростить подготовку и сократить сроки разработки проектов планировки территорий, а также градостроительных планов земельных участков, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, данная практика впервые применяется для такого мегаполиса, как Москва, и позволяет установить прозрачнее правила игры для делового сообщества.



