Ветер не помешал Медведеву перелететь из Шереметьево в Горки на вертолете

Самолет президента России Дмитрий Медведев, вернувшегося из шестидневной рабочей поездки в Китай, в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы во Внуково в понедельник приземлился в аэропорту Шереметьево.
До своей подмосковной резиденции Горки президент добирался на вертолете, сообщили в пресс-службе Кремля.
В пресс-службе подчеркнули, что президент и впредь будет добираться в аэропорт Шереметьево и из него на вертолете, если будут позволять погодные условия.
Сегодняшнему перелету главы государства из Шереметьева в Горки штормовой ветер и сильный дождь не помешали.
Эксперты после объявления о планах перевести часть рейсов из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт "Шереметьево" заявляли, что это приведет к большим транспортным проблемам на Ленинградском проспекте.