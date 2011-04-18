Ветер не помешал Медведеву перелететь из Шереметьево в Горки на вертолете

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18 апреля 2011, 20:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Самолет президента России Дмитрий Медведев, вернувшегося из шестидневной рабочей поездки в Китай, в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы во Внуково в понедельник приземлился в аэропорту Шереметьево.

До своей подмосковной резиденции Горки президент добирался на вертолете, сообщили в пресс-службе Кремля.

В пресс-службе подчеркнули, что президент и впредь будет добираться в аэропорт Шереметьево и из него на вертолете, если будут позволять погодные условия.

Сегодняшнему перелету главы государства из Шереметьева в Горки штормовой ветер и сильный дождь не помешали.

Эксперты после объявления о планах перевести часть рейсов из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт "Шереметьево" заявляли, что это приведет к большим транспортным проблемам на Ленинградском проспекте.