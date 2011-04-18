В Москве штормовой ветер уронил строительный кран. Погиб рабочий

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18 апреля 2011, 18:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Автокран со стрелой 25 метров на стройплощадке на Болотниковской улице упал из-за сильного ветра, разбушевавшегося в Москве в понедельник.

Крановщик, бывший на рабочем месте, погиб.

На Байкальской улице ураган повалил автобусную остановку, пострадала женщина, передает РИА Новости.

Обещанный синоптиками ветер из Тверской области добрался до Москвы, уронил дерево на Марксисткой улице, а оно оборвало троллейбусные провода.

Еще одно дерево упало в Малом Кисловском переулке на территории ГИТИСа. Пострадал припаркованный рядом Volvo.

Порывы поднимают в небо клубы пыли и песка, рвут рекламные перетяжки и даже сбивают с траектории спешащие автомобили.

Синоптики предупреждают, в Москве и Подмосковье до 22:00 сохранится сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 м/сек. Штормовое предупреждение может быть продлено и до утра вторника.