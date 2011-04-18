ФАС запретила Ресину говорить о повышении цен на московскую недвижимость

//Город М

18 апреля 2011, 18:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Федеральная антимонопольная служба России направила письмо с предупреждением первому заместителю мэра Москвы Владимиру Ресину о недопустимости заявлений о росте цен на недвижимость в Москве.

В документе утверждается, что слова Ресина о неизбежном росте цен на недвижимость можно воспринимать как нарушение антимонопольного законодательства и трактоваться участниками строительного рынка как призыв к действию.

Первый заммэра не раз утверждал, что столичная недвижимость неизбежно будет дорожать из-за дефицита предложения и роста спроса на фоне снижения ставок по ипотеке.

По его словам, сегодня государственная цена 1 кв. метра жилья в доме индустриально-экономического класса составляет 75-79 тыс. рублей. «Однако реальная, рыночная, фактическая цена составляет около 120 тысяч рублей… это, конечно, не так называемый евроремонт, но, по крайней мере, можно въезжать и сразу жить, что для многих семей очень важно», уточнял Ресин.

По прогнозам экспертов, по итогам года новое жилье экономкласса может подорожать на 20%.