Штормовой ветер уже перекрыл движение на Марксистской улице в Москве

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18 апреля 2011, 17:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Обещанный синоптиками ветер из Тверской области добрался до Москвы, уронил дерево на Марксисткой улице, а оно оборвало троллейбусные провода.

Еще одно дерево упало в Малом Кисловском переулке на территории ГИТИСа. Пострадал припаркованный рядом Volvo.

Порывы поднимают в небо клубы пыли и песка, рвут рекламные перетяжки и даже сбивают с траектории спешащие автомобили.

Синоптики предупреждают, в Москве и Подмосковье до 22:00 сохранится сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 м/сек. Штормовое предупреждение может быть продлено и до утра вторника, передает «Интерфакс».