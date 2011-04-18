Штормовой ветер уже перекрыл движение на Марксистской улице в Москве

Обещанный синоптиками ветер из Тверской области добрался до Москвы, уронил дерево на Марксисткой улице, а оно оборвало троллейбусные провода.
Еще одно дерево упало в Малом Кисловском переулке на территории ГИТИСа. Пострадал припаркованный рядом Volvo.
Порывы поднимают в небо клубы пыли и песка, рвут рекламные перетяжки и даже сбивают с траектории спешащие автомобили.
Синоптики предупреждают, в Москве и Подмосковье до 22:00 сохранится сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 м/сек. Штормовое предупреждение может быть продлено и до утра вторника, передает «Интерфакс».