У бабушки, переехавшей в Москву, пенсия будет меньше, чем у бабушки-москвички

//Город М

18 апреля 2011, 16:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Установить с 1 июля 2011 года региональную социальную доплату для пенсионеров, прибывших в город из других регионов, на уровне прожиточного минимума для пенсионеров Москвы предлагают столичные депутаты.

Городская комиссия по социальной политике и трудовым отношениям получила предложение внести изменения в статью 2 закона Москвы «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в г.Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии».

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан для повышения эффективности расходования бюджетных средств столицы, которые направляются на повышение материального положения неработающих московских пенсионеров. Установление городского социального стандарта для неработающих пенсионеров, значительно превышающего прожиточные минимумы и реальные доходы пенсионеров, проживающих в других регионах, привело к экономической заинтересованности пенсионеров и их миграции в Москву. В результате за 2010 году в Москве было зарегистрировано по месту жительства более 20 тыс. пенсионеров, многие из которых фактически продолжают находиться по прежнему месту жительства. Тем не менее, в соответствии с законодательством города, эти граждане получают доплаты из горбюджета до величины московского социального стандарта: в 2010г. - 10 тыс. 275 руб., а в 2011г. - 11 тыс. руб. Это привело к дополнительной нагрузке на бюджет в 2010г. приблизительно в 2 млрд руб.

По мнению участников заседания комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, вопрос этот требует дополнительной проработки и обсуждения. Члены комиссии решили создать рабочую группу для дальнейшей работы.