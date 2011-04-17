Треть выпускников московских вузов получают в городе работу по специальности

//Город М

17 апреля 2011, 12:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Любой студент, окончивший столичный вуз, может рассчитывать на работу в столице, заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телепрограммы «Неделя в городе».

Он признал, что лишь одна треть выпускников дневных отделений находит работу по специальности.

«В Москве нет серьезных проблем с трудоустройством выпускников вузов. Второй вопрос, что у всех разные запросы. Одни студенты готовы получать 18 тысяч рублей, другие - 89 тысяч», - отметил Собянин.

«Две трети педагогических работников также находят работу в Москве», - уточнил мэр, добавив, что практически все выпускники медвузов не остаются без работы.