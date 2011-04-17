Собянин хочет победить очереди в московские школы интернетом

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17 апреля 2011, 11:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Система электронной очереди на запись в школы должна быть разработана к концу года, заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"До конца года мы планируем разработать систему электронной очереди в школы, чтобы люди не толпились на пороге школы. Кроме этого, мы планируем подтягивать слабые школы до уровня сильных школ, создавать более качественную среду образования", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Ситуация с записью в первые классы московских школ оказалась в центре внимания СМИ и общественности после того, как Мосгорсуд признал незаконным существующий порядок приема детей, согласно которому в первую очередь зачисляются дети, живущие в близлежащих домах, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, ученики, чьи братья и сестры уже учатся в конкретной школе, а также дети из малоимущих семей. По мнению прокуратуры, такой порядок нарушает нормы Конституции РФ: всех учеников должны принимать в школы столицы на общих основаниях.

Родителей будущих московских первоклассников дежурили у школ и записывались в очереди, опасаясь, что их чада не зачислят в первый класс. Прием заявлений на зачисление в школы начался 1 апреля.

Тогда городской департамент образования заверил, что все первоклассники Москвы будут зачислены в школы недалеко от дома; при необходимости будут открыты дополнительные первые классы.

Родителям, которые записали детей в первые классы по старым правилам, волноваться не стоит - закон обратной силы не имеет, и никто пересматривать результаты записей детей в первые классы не планирует.