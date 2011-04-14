Скоро москвичам придется привыкать к новым маршрутам общественного транспорта

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14 апреля 2011, 19:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Власти Москвы намерены изменить маршрутную сеть общественного транспорта в 2012 году, сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель мэра столицы Николай Лямов.

Разработка новой маршрутной сети будет вестись в комплексе с разработкой интеллектуальной транспортной системы.

«Необходимо увязывать городской транспорт, коммерческий, трамваи, троллейбусы, автобусы. Не менее важно привязывать все их маршруты к интеллектуальной транспортной системе», - добавил заммэра.

Внедрение в Москве интеллектуальной транспортной системы предполагает, в частности, проектирование и строительство системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также мониторинг дорожного движения и дорожных условий, создание системы навигационно-информационных сервисов с использованием ГЛОНАСС, напоминает Интерфакс.