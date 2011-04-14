Сражаясь с коррупцией, «Наши» на двое суток перекроют проспект Сахарова в Москве

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14 апреля 2011, 17:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В пятницу и субботу выехать с площади Трех вокзалов по проспекту Академика Сахарова будет невозможно.

Дело в том, что активисты молодежного движения «Наши», которым покровительствует мэр Москвы Сергей Собянин, 16 апреля проводят акцию «Белые фартуки».

Они надеются собрать «50 000 молодых людей, у которых накопились вопросы о коррупции, взятках и нарушении закона. Каждый из них снял свой вопрос на видео, зафиксировав факт, который требует объяснения, а также человека или организацию, к которой адресован вопрос. В ходе акции будет презентована карта РФ с адресатами всех видеообращений, от которых участники требуют незамедлительного ответа, написано в декларации мероприятия.

Для поддержания порядка московские власти решили, что движение любого транспорта будет перекрыто с 00.00 часов 15 апреля 2011 года до 00.00 часов 17 апреля 2011 года по проспекту Академика Сахарова на участке от улицы Каланчевская до Садового кольца в обоих направлениях; а с 06.00 часов 16 апреля 2011 года до окончания мероприятия - по проспекту Академика Сахарова на участке от улицы Каланчевская до Садового кольца и от Садового кольца до площади Мясницкие Ворота, улицам Каланчевская и Большая Переяславская.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать маршруты объезда, строго соблюдать предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.