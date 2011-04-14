Столичные власти начинают виртуальную борьбу с нелегальными маршрутками

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14 апреля 2011, 15:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На сайте столичного департамента транспорта в ближайшее время будет опубликован список пассажирских транспортных предприятий, которые работают в Москве нелегально.

Городские власти не советуют москвичам и гостям столицы пользоваться услугами этих предпринимателей, поскольку их деятельность незаконна, заявил в четверг на пресс-конференции в РИА Новости заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Николай Лямов.

Заммэра добавил, что с 2012 года по выделенным полосам в Москве будут курсировать автобусы-экспрессы.

Наряду с борьбой с нелегалами, городские власти намерены развивать сеть маршрутов пассажирских перевозок, координировать городской транспорт и частные компании.