Автомобилистам ЦАО Москвы народный гараж больше не светит

//Город М

14 апреля 2011, 15:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Москвичи, живущие в пределах Третьего кольца, могут перестать копить 350 тысяч рублей для своей машины.

Программа «Народный гараж» признана нерентабельной для Центрального округа столицы. На площадках, во времена предыдущего градоначальника приготовленных под строительство офисов и торговых объектов, будут построены коммерческие паркинги.

Себестоимость машино-места в ЦАО составляет от 500-600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в большинстве проектов. "Жителям центра, не имеющим возможности приобрести машино-места по коммерческим расценкам, остаются их дворы", - заявил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин «Московскому комсомольцу».

Парковку во дворах власти обещают сделать максимально удобной. Дополнительные стоянки появятся там, где машины паркуются уже много лет - возле тепловых пунктов или мусорных контейнеров. Улично-дорожная сеть станет еще одним резервом для создания бесплатных паркингов в ЦАО. Там, где это возможно, местные проезды и улицы власти планируют расширить на 1,5 метра с каждой стороны. В получившихся карманах и будут парковаться машины.