Страсбург запретил запрещать геям ходить парадом по Москве. Слово за Собяниным

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13 апреля 2011, 19:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Европейский суд по правам человека окончательно принял сторону российских секс-меньшинств в споре с правительством Москвы из-за запрета гей-парадов.

Оргкомитет Московского гей-парада уведомил правительство и ГУВД столицы о намерении провести публичное мероприятие 28 мая на Болотной площади, после того, как вступило в силу решение страсбургских судей, принявших сторону российских геев.

Коллегия Большой палаты Страсбургского суда в минувший понедельник отказала России, которая в апелляционной жалобе требовала пересмотреть решение по этому делу, принятое в октябре 2010 года Первой палатой.

Тогда она единогласно постановила, что, отказав в согласовании 164 шествий и пикетирований, планировавшихся гей-активистами в 2006-2008 годах, Россия нарушила статью 11 (право на свободу собраний), статью 14 (запрет дискриминации) совместно со статьей 11, а также статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции.

Также суд постановил, что российские власти должны выплатить заявителю - организатору московских гей-акций Николаю Алексееву - почти 30 тысяч евро в качестве компенсации юридических расходов и морального ущерба.

В январе Россия оспорила это решение, попросив передать дело на рассмотрение высшей судебной инстанции - Большой палаты Европейского суда. Она состоит из 17 судей и рассматривает дела в исключительных случаях. Решение о принятии дела или отказе в его рассмотрении Большой палатой принимает коллегия из пяти судей, вердикт которой окончателен и обжалованию не подлежит, уточняет, NEWSru.com.