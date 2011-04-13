Безрадостная московская погода не пускает горожан на субботник

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13 апреля 2011, 17:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Из-за непрекращающихся снега с дождем весенние субботники будут перенесены на неделю, заявил в среду заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Они будут проведены не 16 и 23 апреля, а 23 и 30 апреля», - уточнил он, но добавил, что городские службы, даже несмотря на непогоду, будут продолжать работы по благоустройству Москвы.

Как и каждый год, Бирюков призвал москвичей поучаствовать в традиционных общегородских субботниках. "Всяческая инициатива будет приветствоваться. Каждому будет выдан инструмент, дана возможность посадить дерево или кустарник", - отметил чиновник.

В ходе субботников планируется высадить 3,5 тыс. деревьев и 18 тыс. кустарников, благоустроить дворовые территории, газоны, разбить цветники, уточняет Интерфакс.