Собянин за год уберет турникеты, которые Лужков устанавливал пять лет

//Город М

13 апреля 2011, 16:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На будущий год из московского наземного общественного транспорта будут убраны турникеты, заявил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Николай Лямов.

План городских властей отказаться от лужковского способа пользования троллейбусами и автобусами заявил мэр столицы Сергей Собянин месяц назад.

В среду в онлайн-конференции Лямов напомнил причину необходимости ликвидации турникетов: «Это очень длительная посадка-высадка, и по сути дела тем самым общественный транспорт оттолкнул очень многих, затратная часть времени очень увеличилась».

Подготовительные мероприятия уже начались: создается контрольно-ревизорская служба, уточнил начальник департамента.