Москвичи способны заработать приличную квартиру для внуков своих внуков

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13 апреля 2011, 15:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Среднестатистическая московская семья с годовым доходом в $35 тысяч может за 113 лет накопить на среднеэлитную квартиру в центре города.

К такому выводу пришла британская компания Chesterton.

По данным экспертов, средняя стоимость элитной квартиры в Москве немного не дотягивает до $4 млн.

Веселее только жителям Гонконга, которым придется копить 205 лет, поскольку среднеэлитная квартира там стоит $3,6 млн, а среднегодовой доход среднестатистической семьи составляет $17,5 тысячи.

В Киеве показатель доступности составил 39 лет при среднем годовом доходе на семью в $23 тысячи и цене элитной квартиры в $900 тысяч.

Доступность элитного жилья в Лондоне и Нью-Йорке тоже довольно низкая - показатель составил 65 и 55 лет соответственно, посчитали эксперты.

А в Париже и Женеве местному обывателю придется потратить 32 года, чтобы собрать необходимую сумму для покупки жилья верхнего ценового сегмента, уточняет РИА Новости.