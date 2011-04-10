МКАД станет длиннее в два раза. За счет развязок

//Город М

10 апреля 2011, 12:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Масштабная реконструкция Московской кольцевой автодороги (МКАД), предусматривает строительство дорожного полотна, протяженность которого равна длине самой МКАД, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телепрограммы «Вести недели».

Протяженность МКАД составляет 109 километров.

«Это, в основном, дороги, которые являются дублером МКАДа и обеспечивают подъезды к жилым массивам, к торговым центрам, либо делают некие объездные пути для того, чтобы разгрузить сам МКАД. И плюс, конечно, улучшение развязок. Это огромная работа, я не берусь сегодня оценивать ее стоимость. Это действительно очень серьезные деньги», — рассказал Собянин.

Нынешний МКАД себя исчерпал, полагает мэр. Во-первых, дорога зажатая со всех сторон стройками, торговыми центрами, жилыми домами, превратилась во внутригородскую магистраль. Во-вторых, развязки на МКАДа не удовлетворяют нынешним потребностям и интенсивности движения. В-третьих, МКАД заполнен грузовым транспортом. По данным, около 50% потока на МКАД составляют фуры и грузовики.

Мэр отметил, что возлагает большие надежды на бизнесменов, владеющих недвижимостью вдоль дороги: их обязательно привлекут к финансированию реконструкции МКАДа.