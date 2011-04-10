Лужков пытался сделать высокотехнологичным АЗЛК, Собянин взялся за ЗИЛ

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10 апреля 2011, 11:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Московские власти разрабатывают проект превращения завода ЗИЛ в своего рода инновационную площадку, где бы концентрировалось высокотехнологичное производство, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

Площадка ЗИЛа на 90% пустует, там ничего не производится, заявил он в программе «Москва. Неделя в городе» телеканала «Россия»

Он отметил, что завод находится в крайне тяжелой ситуации, только долг по зарплате составляет 200 миллионов рублей.

"Это еще не самая большая сумма задолженности, и мы погасим ее в ближайшее время", - подчеркнул он.

"Дело в том, что завод сам должен 14 миллиардов рублей, при том, что объем годового производства составляет не более 2 миллиардов, а убытки - примерно на такую же сумму. И если автомобили, которые он производит, оценить не по продажной цене, а по цене себестоимости, которая расходуется на производство этого автомобиля, он будет дороже "Мерседеса", - подчеркнул Собянин, добавив, что вину за столь бедственное положение завода несет управляющая компания, которая с 2003 года управляла этим заводом и "доуправлялась до такой ситуации".

АМО "ЗИЛ" - старейший в России завод по производству автомобилей, был заложен в Москве еще в августе 1916 года и до 1919 года выпускал грузовики итальянской фирмы Fiat. Первые десять грузовиков советского производства собрали в 1924 году. В дальнейшем завод выпускал как малотоннажные грузовики, так и автомобили повышенной грузоподъемности и проходимости. С начала 60-х годов с конвейера начал сходить такой массовый грузовик как ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. Сегодня завод выпускает грузовики, в том числе семейство автомобилей на базе ЗИЛ-5301 "Бычок", напоминает РИА Новости.